NetSuite AI Connector Service is meer dan lijm voor AI-modellen

NetSuite maakt het mogelijk voor organisaties om hun eigen LLM’s te koppelen aan data binnen NetSuite. Maar deze NetSuite AI Connector Service belooft meer dan alleen deze basale mogelijkheid. Door de adoptie van het Model Context Protocol (MCP) moet NetSuite het meest intelligentie, uitbreidbare en “AI-ready” ERP-platform zijn.

Brian Chess, SVP of Technology and AI, Oracle NetSuite, raadt aan om deze integratiedienst breder te zien dan de MCP-toevoeging lijkt. “De NetSuite AI Connector Service geeft klanten een veilige, flexibele en schaalbare manier om hun eigen AI te verbinden met NetSuite.”

Vele voordelen

Volgens Chess kunnen ontwikkelaars precies bepalen wat hun AI-systeem kan zien en doen met precieze instellingen voor permissies en role-based access. “Bring your own AI” is het toverwoord, met ondersteuning voor meerdere assistenten of agent-platformen tegelijk.

Bij het woord integratie schrikken sommige mensen waarschijnlijk weg. Chess erkent dat AI-integraties met ERP-systemen soms lastig zijn, maar de nieuwe functionaliteit zou deployment en lifecycle management eenvoudig moeten maken. Daarnaast zal de integratiedienst herkenbaar overkomen voor doorgewinterde NetSuite-gebruikers. Het bestaande extensibility-model is hier toegepast zodat “riskante workarounds” of shadow IT wordt geweerd.

ISV’s kunnen hiermee SuiteApps bouwen en verpakken en, zo stelt Chess, “een nieuwe categorie van intelligente ERP-extensies” bouwen.

Ander pad voor ERP

NetSuite kaart zelf aan dat het een andere strategie heeft gekozen voor de invulling van AI binnen een ERP-systeem. Daar waar een partij als Salesforce een ‘embedded’ oplossing kiest en voorlegt aan de klant als optie, hoopt NetSuite het nieuwe aanbod te positioneren als een flexibeler alternatief. De impliciete boodschap: men wil profiteren van andermans agentic AI en dit aanbod een vrije keuze maken voor klanten, zonder zelf een diepe AI-tooling uit te hoeven bouwen.

We zijn nog vroeg genoeg in de agentic AI-adoptie dat menig organisatie geen uitgebouwde strategie heeft voor de invulling hiervan. Dat betekent dat partijen als Oracle NetSuite nog hun stack kunnen inrichten om klanten een bepaalde denkrichting in te bewegen. Echter zijn de vendoren het duidelijk niet eens met deze invulling, waardoor het wellicht nog jaren duurt voordat er echte standaardisatie plaatsvindt. Vooralsnog mikt NetSuite op een bewegend doelwit, waarbij de eigen AI-ERP-connectie mee kan bewegen naar wens.

