OpenAI onderzoekt AI-infrastructuurdiensten als verdienmodel

OpenAI onderzoekt de mogelijkheid om in de toekomst AI-infrastructuurdiensten aan te bieden aan andere bedrijven. CFO Sarah Friar liet in een interview weten dat het bedrijf de kennis die het heeft opgedaan in het ontwerpen en inrichten van datacenters commercieel wil inzetten.

Volgens Friar kan de opgebouwde expertise worden gebruikt om workloads voor kunstmatige intelligentie efficiÃ«nter te verwerken, wat ook voor andere organisaties interessant kan zijn.

Op dit moment richt OpenAI zich nog volledig op het veiligstellen van voldoende capaciteit voor de eigen modellen en diensten. Friar benadrukte dat er geen directe plannen zijn om een commerciÃ«le infrastructuurdienst te starten, maar dat ze het wel als een serieuze optie voor de toekomst ziet. Daarbij verwees ze naar het voorbeeld van Amazon, dat jaren geleden besloot ongebruikte servercapaciteit via AWS te verhuren en daar een miljardenomzet mee realiseerde.

De schaal van de plannen is groot. Topman Sam Altman gaf recent aan dat het bedrijf in de nabije toekomst bereid is biljoenen dollars te investeren in de bouw van nieuwe datacenters. Om die enorme uitgaven te financieren werkt OpenAI aan nieuwe financiÃ«le constructies, al werden daarover nog geen details gedeeld. Naast investeerders als Microsoft en Oracle zouden inmiddels ook banken en private-equitypartijen bereid zijn schuldfinanciering te verstrekken.

OpenAI werkt bovendien samen met SoftBank en Oracle aan een grootschalig project onder de naam Stargate. Daarbij gaat het om de bouw van enorme datacenters in de Verenigde Staten en daarbuiten. Het initiatief moet voorzien in de toenemende vraag naar rekenkracht voor geavanceerde AI-toepassingen.

Maandomzet 1 miljard dollar

Ondanks de ambitieuze plannen blijft OpenAI verlieslatend. De kosten voor chips, servers en datacenters zijn fors, maar de omzet groeit snel. In juli bereikte het bedrijf voor het eerst een maandelijkse omzet van 1 miljard dollar. Daarmee lijkt de markt voor ChatGPT en andere diensten voorlopig sterk genoeg om verdere investeringen te ondersteunen.

Tegelijkertijd onderzoekt OpenAI een mogelijke aandelenverkoop voor huidige en voormalige medewerkers bij een waardering van rond de 500 miljard dollar. Dat is aanzienlijk hoger dan de eerdere waardering van 300 miljard dollar tijdens een eerdere investeringsronde.