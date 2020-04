Automation Anywhere ontslaat 10 procent van personeel

Automation Anywhere ontslaat honderden werknemers nadat de vraag naar de producten sterk is gedaald.

Volgens Axios kan tot 10 procent van het personeelsbestand getroffen worden door de ontslagronde. Het bedrijf zegt dat het zich aanpast aan de sterkere vraag naar cloudservices. Deze vraag is ontstaan nadat mensen genoodzaakt zijn om thuis te werken door de aanhoudende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.

De ontslagen kwamen als een verrassing aangezien eerdere opmerkingen van Automation Anywhere suggereerden dat het bedrijf profijt had van de corona pandemie. In een recent interview met Business Insider zei CEO Mihir Sukla dat de belangstelling voor de producten van het bedrijf ‘aanzienlijk’ was toegenomen sinds het begin van de uitbraak.

Volgens Dayna Fried, Automation Anywhere’s senior communications director, wijst het bedrijf nieuwe middelen toe aan belangrijke groeimarkten zoals cloud en hybride cloud. “Veel bedrijven maken gebruik van onze cloud- en hybride cloudopties om de variabiliteit in hun bedrijf te beheren en om sneller te reageren op een toekomstige crisis of om zelfs te voorkomen dat er zich een überhaupt voordoet”

Softwarerobots

Automation Anywhere verkoopt software die helpt met het automatiseren van veelvoorkomende en repetitieve computertaken, ook wel Robotic Process Automation (RPA) genoemd. Het platform maakt gebruik van softwarerobots om deze taken af te handelen. De software observeert hoe werknemers bepaalde acties uitvoeren en leert de workflow dit automatisch te kopiëren. Het bedrijf levert zowel de kernfuncties, als extra mogelijkheden zoals analytics die de technologie gemakkelijker te gebruiken maakt.

Automation Anywhere had eerder 840 miljoen dollar aan financiering opgehaald bij geldschieters, waaronder Salesforce Ventures, Goldman Sachs Group en SoftBank Group Corp. Het bedrijf is getaxeerd op ongeveer 7 miljard dollar.

Tip: Robotic Process Automation (RPA) is booming, maar wat kan je er eigenlijk mee?