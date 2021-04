Oracle Cloud HCM komt met ‘Journeys’ als HR-gids

Vaak is het binnen bedrijven een wirwar van informatie als het gaat om personeelszaken. Oracle Cloud HCM komt daarom met ‘Journeys’ om medewerkers door HR-processen heen te gidsen.

Journeys maakt deel uit van de HCM-suite, ook wel bekend als Oracle Fusion Cloud Human Capital Management. Je kunt als HR-manager een zogeheten journey aanmaken en zelf instellen, of anders een van de sjablonen gebruiken die standaard ingebakken zijn. De journeys maken gebruik van kunstmatige intelligentie om te zorgen dat de medewerker zo snel mogelijk op de plek is waar hij of zij moet zijn, schrijft ZDNet.

Journeys

Zeker nu de pandemie nog steeds gaande is, ziet Oracle dat bedrijven soms moeite hebben om hun personeel goed te bereiken. Deze verbetering van HR-processen moet zorgen dat medewerkers ook vanuit huis een persoonlijke ervaring hebben op dit gebied. Bovendien is er qua HR-werk ook veel veranderd door het coronavirus, waardoor er ook veel te vertellen is door de HR-medewerker.

Het is een duidelijke trend onder softwareleveranciers om zich te storten op HR. Workday kwam met Workday Help, Salesforce met Work.com en Oracle heeft ook eerder al stappen gezet om hybride werken te vergemakkelijken. Voor de journeys van Oracle geldt dat je ze kunt benaderen via de LaunchPad. Er worden vervolgens automatisch journeys voorgesteld gebaseerd op wat je eerder hebt aangeklikt of als je status is veranderd. Denk aan bijvoorbeeld een promotie.

HR-teams

Het is aan HR-teams om de journey’s te maken en waar nodig aan te passen. Er zijn echter wel enkele sjablonen, zoals onboarding voor nieuwe medewerkers en terugkeren naar het kantoor als dat eenmaal zover is. Chris Leone is SVP van ontwikkeling van Oracle Cloud HCM. Hij zegt: “Nu kantoren heropenen, zal het van cruciaal belang zijn om consistente en positieve ervaringen te bieden in fysieke en virtuele omgevingen, maar daar blijft het niet bij.

“Organisaties moeten begeleiding bieden gedurende de hele werkcyclus, van loopbaanontwikkeling tot het vinden van een mentor, terugkeren naar de werkplek en uiteindelijk veilig reizen. Oracle Journeys helpt HR-teams om waarde te bieden die verder gaat dan traditionele HR-processen om de ervaringen op unieke wijze af te stemmen op hun personeel.”