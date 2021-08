Integratie Slack en Salesforce van start

Salesforce is begonnen met de integratie van Slack in de clouddiensten en in Customer 360. Met Slack wil het bedrijf workflows en processen vernieuwen, voor wat het ‘digital HQs’ noemt.

Zo zijn er nu account- en dealrooms binnen Slack, zodat verkoopteams kunnen samenwerken rond een klant- of dealcyclus. Bestanden, gesprekken en gegevens bevinden zich op één plek om deals te sluiten. Marketingteams krijgen een gedeelde ruimte met AI-gestuurde inzichten uit Marketing Cloud en Datorama. Workflowmeldingen updaten Slack-kanalen, wanneer er wijzigingen worden aangebracht in marketingmateriaal.

Slack, Tableau en MuleSoft

Salesforce heeft er vaart achter gezet: vorige maand pas werd de miljardenovername van Slack afgerond. Net als Tableau en MuleSoft, die eerder al zijn overgenomen, wordt Slack nu gebracht als een op zichzelf staande applicatie en als onderdeel van de Salesforce Stack. Voor analytics lanceert Salesforce Slack-first analytics met Tableau-integratie. Tableau-inzichten kunnen binnen Slack worden gebruikt met geautomatiseerde meldingen over verkooppijplijnen en gegevensverschuivingen, evenals dagelijkse updates over statistieken en trends. Dashboard-updates worden geleverd binnen teamkanalen.

Salesforce zei dat de nu uitgerolde Slack-integraties nog maar het begin zijn. Er zullen bijvoorbeeld meer clouds en industrieplatforms worden gestart met unieke workflows. Slack-First Sales, Service en Marketing zullen komende herfst als pilot beschikbaar zijn. Slack-First Analytics is dan algemeen beschikbaar. Intelligent en Collaborative Insights van Datorama zijn nu beschikbaar.

