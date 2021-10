Automation Anywhere brengt RPA naar het contact center

Automation Anywhere komt met een oplossing om Robotic Process Automation naar het contact center te brengen. Met Automation Anywhere for Contact Centers kunnen callcenter-medewerkers sneller de benodigde informatie ophalen voor het afhandelen van klantengesprekken.

Het met behulp van softwarerobots automatiseren van vaak repititieve handmatige werkzaamheden en workflows, neemt in populariteit toe. RPA maakt met de introductie van de tool Automation Anywhere for Contact Centers nu ook zijn intrede in het contact center.

Volgens de RPA-leverancier is nu de tijd rijp dat ook medewerkers in contact centers gaan profiteren van de mogelijkheden die deze technologie biedt. Zij moeten klanten tegenwoordig te woord staan via verschillende kanalen, zoals social media, telefoon, e-mail en chat. Op hetzelfde moment moeten zij ook in staat zijn de benodigde klanteninformatie of andere data te vinden voor een zo goed en snel mogelijke dienstverlening. Volgens Automation Anywhere kan RPA op dit vlak waardevol zijn.

Functionaliteit

Het nu geïntroduceerde Automation Anywhere for Contact Centers helpt door geheel automatisch verbindingen te maken tussen verschillende systemen die informatie bevatten. Denk daarbij aan informatie uit CRM-systemen en bronnen die de interactie en de betalingsgegevens van klanten bevatten. Daarnaast maakt de tool connecties met authenticatiesystemen, zodat de medewerkers weten met wie zij ‘aan de lijn’ zijn en een volledig overzicht hebben van deze klanten.

Concreet kunnen medewerkers met behulp van de oplossing klantvragen of -verzoeken beter beantwoorden. Hiervoor biedt de tool op AI gebaseerde vervolgacties om de specifieke klanten tevreden te stellen. De tool helpt daarnaast met het beantwoorden en oplossen van complexere klantenvragen, zonder menselijke interventie.

Uiteindelijk neemt Automation Anywhere for Contact Centers een hoop praktische lastige handelingen voor contact center-medewerkers weg. Ook zorgt de tool ervoor dat klanteninformatie snel wordt gevonden en beschikbaar is, zodat hulp sneller kan worden geleverd en wachttijden worden verminderd.

Overige integraties

Automation Anywhere for Contact Centers draait boven op het cloudgebaseerde Automation 360 RPA-platform. Daarnaast beschikt de tool over AARI. Dit is een slimme en eenvoudig te gebruiken no-code interface voor de automatisering van taken en interacties voor meerdere systemen.

De tool beschikt verder over diverse integraties met andere contact centeroplossingen van andere partijen, waaronder Google Cloud Contact Center AI (CCAI) en Genesys Cloud CX

Automation Anywhere for Contact Centers is per direct beschikbaar.

