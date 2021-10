Aankomende Bang & Olufsen Cisco 980 belooft topheadset voor Webex

Bang & Olufsen en Cisco slaan de handen ineen voor een headset. De Bang & Olufsen Cisco 980 zet integratie in Cisco Webex, audiokwaliteit, security en Adaptive Noise Cancellation centraal.

Het model belooft een combinatie van Bang & Olufsens audiokwaliteit en Cisco’s meetingbediening (Webex en meer), Adaptive Noise Cancellation en veilige IT-beheeropties. Beide organisaties hebben het oog op gebruikers in hybride omgevingen. Jeetu Patel (EVP and GM Cisco Security and Collaboration) en Kristian Teär (CEO Bang & Olufsen) stellen dat het model is toegespitst voor thuis, onderweg en op kantoor. Een woordvoerder onderbouwt het laatste met een reeks specificaties.

Aan de binnenkant

De headset bevat Bluetooth 5.1, Webex-integraties en handsfree (stem)bediening voor het muten, beantwoorden en beëindigen van gesprekken. Meegeleverde monitoringsoftware stelt IT-beheerders in staat meerdere headsets uit te rollen, beheren en in real-time te analyseren. Ook enterprise-grade hardware en software security voor de beveiliging van gesprekken wordt vermeld. De precieze werking daarvan is op dit moment onduidelijk.

Verder past Bang & Olufsen’s Virtual Boom Arm-technologie het volume van spraakinput aan op basis van de positie van de headsetmicrofoon. Op papier wordt het mogelijk om de microfoon tijdens gesprekken op hoogte van je borstkas of voorhoofd te positioneren, sporadisch te bewegen, en alsnog met weinig tot geen kwaliteitsverlies te communiceren. Hoewel dit scenario een goede beschrijving van de meerwaarde biedt, is het in de praktijk aan te raden om de microfoon gewoonweg rondom de mond te houden.

Daarnaast is Adaptive Active Noise Cancellation aanwezig. De feature herkent omgevingsgeluid en onderdrukt met adequate, digitale maatregelen. De exacte werking van Bang & Olufsen Cisco 980’s noise cancellation wordt niet meegegeven, maar we nemen aan dat het ontwerp op de marktconforme basis voor active noise cancellation rust. Een headsetmicrofoon registreert de geluidsgolven in de omgeving van een gebruiker en seint de informatie door aan een piepkleine versterker. De versterker draait het signaal om, zendt geluidsgolven die haaks staan op de geluidsgolven van de omgeving en creëert daarmee stilte.

Wanneer?

De Bang & Olufsen Cisco 980 is vanaf begin 2022 te bestellen. Het moment waarop de headset daadwerkelijk wordt geleverd kan per reseller en regio verschillen. Voor de kosten geldt hetzelfde: Cisco meldt een adviesprijs van 549 dollar (omgerekend 472,40 euro).

Tip: Hybride werken na corona, hoe richt je dat in?