IBM neemt Confluent over voor 11 miljard

Update – IBM bevestigt een overnameakkoord met Confluent van 11 miljard dollar (9,4 miljard euro). De overname moet het AI- en hybrid cloud-aanbod van IBM versterken. Confluent biedt een platform gebouwd op Apache Kafka voor real-time data streams.

Het Confluent-platform verbindt, verwerkt en beheert data en events in real-time. Dat is cruciaal voor AI-toepassingen. “IBM en Confluent samen stellen organisaties in staat om generatieve en agentic AI beter en sneller in te zetten”, zegt Arvind Krishna, CEO van IBM. De combinatie moet zorgen voor betrouwbare communicatie en datastromen tussen omgevingen, applicaties en API’s. “Met de overname van Confluent biedt IBM het slimme dataplatform voor enterprise-IT, speciaal gebouwd voor AI.”

De deal moet medio 2026 worden afgerond, nadat er groen licht is van aandeelhouders en toezichthouders. Het is de grootste overname van IBM sinds het aantrekken van HashiCorp voor 6,4 miljard dollar, dat in april 2024 wereldkundig werd gemaakt.

Origineel – IBM is in vergevorderde gesprekken om datastreaming-platform Confluent over te nemen voor ongeveer 11 miljard dollar. De deal zou vandaag al kunnen worden aangekondigd en kan een volgend deel van de verzamelwoede van IBM betekenen.

Mocht de deal rondkomen voor 11 miljard, dan is dat een stevig bedrag boven de 8 miljard dollar die Confluent op de beurs waard is. The Wall Street Journal berichtte als eerste over de potentiële overname, waarvan bronnen stellen dat de gesprekken in een vergevorderd stadium zijn. Zoals gebruikelijk is er een slag om de arm en kan de deal nog afketsen of op een blokkade lopen van regelgevers.

Confluent maakt het beheer eenvoudiger van realtime datastromen die worden gebruikt in grote AI-modellen. De AI-explosie heeft de vraag naar deze capaciteiten flink vergroot bij bedrijven in allerlei sectoren, van retail tot de maakindustrie. Met name als het gaat om diagnostische gegevens van apparatuur of de beschikbaarheid van online diensten zijn deze realtime AI-inzichten bijzonder nuttig om downtime te voorkomen of in te perken.

Eerder dit jaar kocht IBM al DataStax om de AI-mogelijkheden van watsonx te versterken. Deze oplossing, ruim twee jaar oud en voorzien van overwegend positieve recensies, staat steeds centraler in de strategie van IBM. Het overnemen van partijen die data en AI steviger naar elkaar laten groeien is daarbij een belangrijk onderdeel van de strategie.

Grootste overname in jaren

Een overname van Confluent zou de grootste deal voor IBM in de afgelopen jaren worden. Vorig jaar betaalde het bedrijf nog 6,4 miljard dollar voor cloud-softwareleverancier HashiCorp, een overname die pas in februari 2025 werd afgerond na regelgevende procedures. Die deal onstond uit IBM’s ambitie om verder door te groeien in hybrid cloud. Het grootste overnamebedrag in IBM’s geschiedenis blijft die van Red Hat in 2019 voor 34 miljard dollar.

Of IBM wel zo afhankelijk is van het succes van ofwel watsonx of hybrid cloud, ook de consultancy-arm boekte goede resultaten in het afgelopen kwartaal. Het geld is echter niet ingezet om werknemers aan te houden: de afgelopen drie jaar zijn duizenden ontslagen of is hun contract niet verlengd. De meest recente inkrimping van het bedrijf vond begin november plaats, maar ook in maart werd afscheid genomen van duizenden werknemers.

CEO Arvind Krishna liet recent weten dat IBM volop AI-agents inzet om het werk van enkele honderden HR-medewerkers over te nemen. Dit stelde het bedrijf in staat om meer programmeurs en verkopers aan te nemen.