De specificaties van de Xiaomi 12S Ultra, 12S Pro en 12S zijn bekend. Elk model draait op de nieuwste CPU en GPU van Qualcomm, waardoor de toestellen tot 30 procent minder energie verbruiken dan de eerste Xiaomi 12-serie.

De releasedatum en prijzen zijn onbekend, maar de toestellen komen eraan. De serie bevat drie smartphones: de 12S Ultra, 12S Pro en 12S. Elk model is een opvolger van de Xiaomi 12-serie uit maart.

12S series

Er is niets mis met de bestaande serie, maar smartphonetechnologie ontwikkelt snel. In de afgelopen maanden werden er meerdere componenten geïntroduceerd. Qualcomm kwam met een nieuwe CPU en GPU: Snapdragon 8+ Gen 1. De CPU en GPU zijn in elk Xiaomi 12S-toestel verwerkt. Dit betekent dat de modellen tot 30 procent minder energie verbruiken en tot 10 procent beter presteren.

De 12S Ultra en 12S Pro hebben drie uitvoeringen: 256GB storage met 8GB RAM, 256GB storage met 12GB RAM en 512GB storage met 12GB RAM. De normale 12S heeft geen 512GB-optie. De schermgroottes variëren van 6,28 inch tot 6,73 inch. De 12S Ultra is het grootste en duurste model. De normale 12S is het kleinste en goedkoopste.

Xiaomi 12S Ultra

De camera’s zijn een belangrijk verschil. Xiaomi ontwierp de toestellen in samenwerking met Leica, een camerafabrikant. De Xiaomi 12S Ultra heeft een Sony IMX989 1” sensor, geschikt voor professionele foto’s en HDR-video. Opnames worden automatisch gestabiliseerd. Daarnaast bevat de Xiaomi 12S Ultra een chipset voor opladen. Als gevolg ondersteunt het model bedraad én draadloos snelladen.

Xiaomi 12S Pro en Xiaomi 12S

De Xoami 12S Pro en Xiaomi 12S hebben een Sony IMX707 sensor. Dit type is iets goedkoper, maar desalniettemin professioneel. Ook de 12S Pro heeft een chipset voor snelladen. De laadsnelheid van de normale 12S is iets lager. De 12S Pro heeft een scherm van 6,73 inch. De normale 12S bedraagt 6,28 inch.

Alle displays, waaronder de 12S Ultra, ondersteunen Adaptive Sync. Dit betekent dat de refresh rate (Hz) automatisch wordt aangepast per applicatie. Ook nieuwere iPhones ondersteunen de technologie. Als gevolg komen media en apps vloeiend in beeld.

