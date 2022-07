De wereldwijde verkoop van pc’s en laptops is in het tweede kwartaal van 2022 gedaald. Dit constateren marktexperts van IDC in een recent kwartaaloverzicht.

Uit het kwartaaloverzicht van Q2 2022 blijkt dat de wereldwijde pc- en laptopverkoop met 15,3 procent is gedaald in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2021. In totaal gingen er in de afgelopen drie maanden 71,3 miljoen pc’s en laptops over de toonbank. Q2 2022 was voor de wereldwijde pc- en laptopverkoop het tweede opeenvolgende kwartaal met dalende cijfers.

Oorzaken dalende verkopen

De belangrijkste reden die de marktspecialisten constateren is dat consumenten de broekriem aanhalen. Consumenten kijken meer naar hun uitgaven en stellen aankopen langer uit. Ook raken zij meer vertrouwd met het gebruik van tablets en smartphones.

Ook op de zakelijke markt constateert IDC een daling. Oorzaken van de tegenvallende verkoop in het afgelopen kwartaal zijn onder meer lockdowns in China en problemen in de toeleveringsketen.

Lenovo is marktleider

Vanzelfsprekend keek IDC ook naar de marktaandelen op de pc- en laptopmarkt. In het tweede kwartaal van dit jaar werd het marktsegment aangevoerd door Lenovo, net als in het tweede kwartaal van 2021. De fabrikant had een marktaandeel van 24,6 procent. HP claimt de tweede plaats met een marktaandeel van 19 procent en Dell volgt als derde. De top zes wordt verder gecomplementeerd met Acer, Apple en ASUS.

