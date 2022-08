Samsung lanceert een functie voor privacyvriendelijke smartphone-reparaties. ‘Repair Mode’ geeft technici toegang tot telefoons zonder gevoelige gegevens te onthullen.

Samsung kondigde de functie aan in een Zuid-Koreaans persbericht. ‘Repair Mode’ verschijnt allereerst voor Zuid-Koreaanse gebruikers van de Galaxy S21.

De modus geeft voldoende toegang om een reparatie uit te voeren, inclusief data over de apps van een device. Technici krijgen geen toegang tot de gebruikersgegevens van apps. Foto’s, sms’jes en e-mails blijven privé.

Zodra je de modus inschakelt start het toestel opnieuw op. Om de modus uit te schakelen log je op de normale manier in en wijzig je de instelling.

Privacybescherming tijdens reparaties

Het is lastig om privacy te waarborgen wanneer telefoons per post voor reparaties worden uitgewisseld. Je zou de smartphone kunnen resetten, maar dat is een heel gedoe. Versleutel je de smartphone, dan maak je het werk van een reparateur lastig. De meeste reparateurs doen niets met de persoonsgegevens van klanten, maar diefstal komt voor.

De nieuwe modus verbergt persoonsgegevens zonder de toegang voor technici te beperken. Samsung deelde geen details over de onderliggende technologie, maar we hebben een idee. Android-toestellen maken het reeds mogelijk om verschillende accounts voor verschillende gebruikers aan te maken. Het is mogelijk dat Samsung een gebruikersrol voor reparateurs heeft geconfigureerd.

We hopen de functie bij andere fabrikanten terug te zien. Voorlopig is de modus uitsluitend beschikbaar op Samsung Galaxy S21-toestellen in Zuid-Korea. Samsung liet weten dat de functie binnenkort in nieuwe regio’s verschijnt.

