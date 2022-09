De Europese Commissie wil Apple en andere fabrikanten verplichten om smartphone-accessoires toegankelijker te maken voor klanten.

De Europese Commissie (EC) stelt meerdere initiatieven voor om de ecologische voetafdruk van mobiele apparaten te verminderen. De EC wil fabrikanten verplichten om vijftien reserveonderdelen beschikbaar te maken voor klanten van nieuwe smartphones. De onderdelen moeten minstens vier jaar lang na de lancering van een smartphone worden geleverd.

Doelstelling

Meerdere klimaatdeskundigen steunen het voorstel. De EC wil de batterijcapaciteit en toegankelijkheid van reserveonderdelen vergroten, wat bijdraagt aan de vermindering van koolstofuitstoot in Europa. De regels worden op dit moment door de EC opgesteld. Naar verwachting introduceert de EC de voorstellen tegen het derde kwartaal van 2022.

Volgens het plan moeten batterijcellen volledig opgeladen kunnen worden zonder dat de prestaties met meer dan 83 procent afnemen. Daarnaast wil de EC smartphones voorzien van een label met duurzaamheidsinformatie. Het label is vergelijkbaar met de etiketten die momenteel op huishoudelektronica worden geplakt. Fabrikanten die smartphones minder dan drie jaar lang ondersteunen riskeren een boete.

ECOS reageert

De Environmental Committee on Standards (ECOS) is ontevreden met de huidige versie van het plan. Volgens de ECOS is het voorstel te beperkend voor reparateurs. De ECOS wil dat fabrikanten smartphonegebruikers helpen bij de reparaties van toestellen, zodat gebruikers toestellen kunnen repararen zonder de tussenkomst van technici.

Daarnaast stelt de ECOS voor dat smartphonefabrikanten worden verplicht om accu’s te leveren die minstens 800 oplaadbeurten doorstaan. Tegenstanders zeggen dat het voorstel onnodig veel afval veroorzaakt. Fabrikanten zouden te veel materialen en onderdelen moeten inslaan om aan de regels te voldoen.

