Apple gaat binnenkort naast eigen verschillende processors ook eigen microLED-schermen gebruiken. Dit ten koste van de huidige leveranciers van schermen voor Apple-devices Samsung en LG. Dit bericht Bloomberg op basis van bronnen.

Volgens de nieuwssite gaat de techgigant uit Cuppertino beeldschermen meer naar zich toetrekken. Dit betekent dat Apple eigen schermen wil gebruiken en deze niet meer afneemt van de huidige leveranciers Samsung, LG, Japan Display, Sharp en de BOE Technology Group.

Door zelf schermen voor zijn devices te maken, wil Apple makkelijker zijn producten kunnen aanpassen en daarbij niet afhankelijk zijn van de productiecapaciteit van andere leveranciers. Bovendien kan de techgigant hierdoor zijn supply chain beter optimaliseren en onder controle houden, zo is de gedachte.

Overstap naar microLED-schermen

De eigen schermen van de techgigant moeten in eerste instantie hun weg vinden naar de nieuwste versies van de Apple Watch. De schermen voor dit device worden nu door Samsung en LG geproduceerd. Meer concreet wil Apple nu eigen micoLED-schermen die de huidige OLED-schermen in zijn devices moeten gaan vervangen.

De techgigant zou nu al, onder de codenaam Project T159, een microLED-scherm testen in de nieuwe Apple Watch Ultra-variant van zijn smart watches. Eigen (microLED) schermen voor andere Apple-devices, zoals de iPhone, iPad en misschien ook de MacBooks moeten in een later stadium volgen. De productie van de eigen schermen zou Apple willen uitbesteden aan contractproducenten.

Trend voor Apple

Apple begon verving eerder Intel-processor door op Arm gebaseerde M1- en M2-processors. Onlangs verschenen ook geruchten dat Apple mogelijk wifi- en bluetooth-processors in eigen huis haalt. Dit ten koste van de huidige uitbesteding van deze processors aam Broadcom en Qualcomm.

