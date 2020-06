Red Hat komt met nieuwe release van Ansible Automation Platform

Red Hat heeft een nieuwe versie uitgebracht van zijn automatiseringsoplossing Ansible Automation Platform. Belangrijkste update is het toevoegen van Ansible Content Collections met gepreconfigureerde takensets voor een flinke hoeveelheid toepassingen uit het partnerecosysteem.

Red Hat lijkt tijdens de huidige coronacrisis niet stil te zitten en heeft de laatste tijd nieuwe versies van zijn software-oplossingen en -toepassingen uitgebracht. Denk daarbij aan updates van vlaggenschip RHEL 8, Red Hat OpenShift en ook al eerder het Red Hat Ansible Automation Platform.

Playbooks via Ansible Content Collections

Deze laatste oplossing heeft nu een veel grotere release gekregen met veel meer functionaliteit. De belangrijkste toevoeging aan dit platform voor het automatiseren van IT-beheertaken is wel de uitbreiding van het aantal ‘playbooks’ of takensets via Ansible Content Collections. Deze playbooks zijn eigenlijk een soort scripts die repetitieve IT-beheertaken automatisch kunnen afhandelen voor bepaalde tools.

In de nu uitgebrachte versie zijn maar liefst 17 nieuwe door Red Hat ontwikkelde playbooks die beheertaken helpen automatiseren van partners als AWS, moederbedrijf IBM, Splunk en Cisco.

Playbooks voor Ansible

Daarnaast zijn er ook nieuwe playbooks uitgebracht die het werken met Ansible zelf moeten vergemakkelijken. De Ansible Tower Content Collections helpt bedrijven op grote schaal hun Ansible Tower-omgevingen te configureren, te beheren en te laten draaien. De Red Hat Insights Content Collections helpt bedrijven handmatige taken voor het anlyticsplatform van Red Hat te automatiseren, zoals het registeren van clients of het het automatiseren van compliance-werkzaamheden en de tool te laten werken als een dynamische inventory-bron. Verder maakt de Red Hat Satellite Content Collections het mogelijk om handmatige werkzaamheden binnen deze toepassing te automatiseren. Denk daarbij aan het van start tot finish bouwen van een Red Hat Satellite-omgeving of het compleet kunnen beheren van een Red Hat Satellite-omgeving via Ansible.

De updates voor de playbooks, die normaal iedere zes tot acht maanden werden uitgebracht, zullen voortaan met een hogere frequentie worden uitgebracht. Dit onafhankelijk van de release van nieuwe versies van het Red Hat Ansible Automation Platform.

Overige toegevoegde functionaliteit

Naast de komst van de nieuwe playbooks, is ook andere functionaliteit toegevoegd die het Ansible Automation Platform moet verbeteren. Klanten hebben nu toegang tot een automation services catalogus, eigenlijk een soort marktplaats voor applicaties. Medewerkers kunnen hiermee IT-beheerders verzoeken om bepaalde oplossingen in te stellen, zoals Linux-servers, in iedere gewenste fysieke, virtuele, cloud- of containergebaseerde omgeving.

De release van Ansibible Tower versie 3.7 zorgt er daarnaast voor dat het uitvoeren van Ansible workflows sneller plaatsvindt. Met deze workflows kunnen beheerders bijvoorbeeld in rap tempo taken uitvoeren voor server provisioning.