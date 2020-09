Dell Boomi komt met Boomi aXis voor SAP

Boomi breidt zijn EiPaaS-portfolio uit met Boomi aXis voor SAP. Hiermee kunnen gebruikers snel en eenvoudig SAP-data uitwisselen op één platform, zodat zakelijke beslissingen snel genomen kunnen worden.

Boomi aXis is een Enterprise Integration Platform as a Service (EiPaaS)-oplossing voor het SAP-ecosysteem. Gebruikers zijn in staat om eenvoudig gegevens van en naar SAP-producten op te halen, toe te voegen en te updaten. Dit met behulp van vooraf gedefinieerde configuraties die ervoor zorgen dat het proces minder tijd in beslag neemt.

Een nieuwe cross-layer oplossing

Ed Macosky, senior VP of Product bij Boomi, stelt dat ERP-leveranciers complexe systemen hebben. Daarom beschouwen veel klanten het als een uitdaging als ze de gegevens nodig hebben om bedrijfsprocesverbeteringen toe te passen, om ermee nieuwe oplossingen te creëren.

Tip: Dell Boomi haalt met iPaaS-software de complexiteit uit integraties

Volgens Macosky is het doel om klanten een self-service platform te geven dat hen in staat stelt gegevens te verkrijgen wanneer ze dat willen. Boom aXis voor SAP maakt gebruik van vooraf ingestelde bedrijfslogica en beheerdersconfiguraties van SAP, zodat klanten sneller en zelfstandig kunnen innoveren.

Een enkele cloud-gebaseerde oplossing

Boomi aXis maakt gebruik van EiPaaS-opties, waaronder low-code ontwikkeling en data management op één platform.

De oplossing gebruikt datawizards om tabelrelaties automatisch aan te maken, zodat geen onduidelijkheid ontstaat over hoe SAP data definieert. Ook heeft de oplossing aan waar en wanneer naar data moet worden gezocht. Het doet automatisch aanbevelingen voor optimale datarelaties.

Boomi aXis voor SAP is nu beschikbaar.

Tip: Boomi staat aan de vooravond van het nieuwe integratietijdperk