Google brengt tweede versie Flutter-ontwikkelplatform uit

Google heeft Flutter 2 aangekondigd. Het bedrijf belooft dat ontwikkelaars met deze tweede versie van het ontwikkelplatform eenvoudig gecentraliseerd applicaties voor alle platforms kunnen maken.

De techreus heeft het nieuwe platform aangekondigd in een blogbericht op zijn website. Het bedrijf claimt dat Flutter 2 gebruikt kan worden om met dezelfde codebase applicaties te bouwen voor iOS, Android, Windows, macOS en Linux. Het bouwen van webapps die draaien in browsers als Chrome, Firefox, Safari en Edge is ook mogelijk. Bovendien kan het platform worden gebruikt voor het ontwikkelen van apps voor auto’s, tv’s en smarthomeproducten. Google claimt het ontwikkelplatform ook zelf al uitgebreid te gebruiken, bijvoorbeeld voor apps als Google Pay en Stadia.

Momenteel nog in bèta

Flutter 2 is nog ver van een definitieve versie van de ontwikkeltool. Het ontwikkelen van desktopapps is een nieuwe toevoeging die nog niet volledig is uitgewerkt. Google vindt de tool echter al ver genoeg om hem als bètakwaliteit te bestempelen en meent dat de software zeker geschikt is om serieus mee te ontwikkelen.

“We zijn nog het een en ander aan het bijschaven, zoals wat belangrijk werk rond toegankelijkheid en internationalisering. Sommige klanten die wat toleranter zijn voor het werken met de nieuwste technologieën, maken er al gebruik van, en we verwachten dat dit aantal groeit nu de bèta beschikbaar is”, vertelt Tim Sneath van Google tegen ZDNet.

Nieuwe functies

De focus bij Flutter 2 ligt voornamelijk op progressive web apps, single page apps en mobiele apps geschikt maken om te werken op het web. Nieuwe mogelijkheden voor desktopapplicaties zijn interactieve scrolbalken, ondersteuning voor sneltoetsen, het verhogen van de dichtheid van informatie en ondersteuning voor schermlezers in Windows, macOS en ChromeOS.

Elk van de 150.000 Android-apps die op Flutter gebaseerd zijn moeten ook al de voordelen zien van Flutter 2. Ontwikkelaars kunnen hun apps eenvoudig aanpassen om te werken op vaste computers of via het web, zonder ze helemaal opnieuw te moeten schrijven.

Google laat zijn tijdlijn voor Flutter 2 nog in het ongewisse, maar belooft dat een definitieve versie van de ontwikkeltool over enkele maanden uitkomt.

