Hoewel er veel programmeertalen zijn (en voortdurend bijkomen), is JavaScript nog steeds de meest gebruikte programmeertaal onder ontwikkelaars. De tweede plaats gaat naar HTML/CSS, dan SQL en dan Python op de vierde plek.

Dit is te lezen in het State of Developer Ecosystem 20221-rapport van het Tsjechische JetBrains, het bedrijf achter de programmeertaal Kotlin. Hierin werden antwoorden van ruim 31.000 ontwikkelaars ingezet (31.743 om precies te zijn) om te kijken welke programmeertalen nu werkelijk populair zijn. JavaScript werd in de afgelopen twaalf maanden gebruikt door 69 procent van de respondenten. 39 procent noemt JavaScript als zijn of haar primaire programmeertaal, schrijft ZDNet.

Python

Op zich is de populariteit van JavaScript niet heel verrassend, maar sommige ontwikkelaars zullen wel verbaasd zijn over de vierde plaats. Die is namelijk niet voor Java, maar voor Python. 52 procent van de mensen die meededen aan het onderzoek geeft aan Python te hebben gebruikt in de afgelopen twaalf maanden, ten opzichte van 49 procent Java. Vorig jaar lag dat nog anders, want toen had Java 55 procent en Python 54 procent.

Kortom, Python is met een sprint bezig. Dat is tenminste waar het gaat om gebruik, want qua basistaal kiezen meer ontwikkelaars voor Java. 32 procent zegt Java als basisprogrammeertaal te zien tegenover 29 procent Python. Echter is Python wel een veelgenoemde taal als het gaat om wat ontwikkelaars willen leren in 2022. Python wordt als eerst genoemd, maar ook JavaScript, TypeScript en Google’s Go hebben duidelijk de interesse van developers.

De top 20 programmeertalen is volgens het onderzoek als volgt:

JavaScript

HTML/CSS

SQL

Python

Java

Shell scripting language

PHP

TypeScript

C++

C#

C

Go

Kotlin

Dart

GraphQL

Swift

Ruby

Rust

Groovy

MATLAB

Snelstgroeiende programmeertalen

De snelstgroeiende talen zijn Python, TypeScript, Kotlin, SQL en Go. Dit terwijl de meeste ontwikkelaars Java, C, Python, C++ en JavaScript hebben geleerd. Er wordt op dit moment vooral veel vanuit huis geprogrammeerd, want 80 procent van de ontwikkelaars werkt thuis. Pre-corona was 70 procent van de ontwikkelaars op kantoor aan het werk, dus dat is een enorme verschuiving. Het is zowel afwachten hoe die werksituatie over een jaar is, evenals de verhouding van de verschillende programmeertalen ten opzichte van elkaar.