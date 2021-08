Apple laat App Store-ontwikkelaars gebruikers mailen over betaalopties

Apple heeft met ontwikkelaars een schikking getroffen in een rechtszaak over de hoge toelatingseisen en de commissies die ontwikkelaars aan de techgigant moeten betalen. Voortaan mogen ontwikkelaars onder meer direct met gebruikers communiceren over aankoopopties en krijgen zij meer opties voor het aanbieden van abonnementen, in-appaankopen en betaalde applicaties.

Binnen de schikking met een tweetal ontwikkelaars die sinds 2019 Apple aanklagen over een voor hen ongunstig App Store-beleid, gaat de techgigant nu de voorwaarden voor zijn Amerikaanse App Store aanpassen. Hiermee komt de techgigant eindelijk tegemoet aan de grieven die veel ontwikkelaars hebben over het App Store-beleid van Apple. Bekende opposanten tegen de regels van Apple zijn onder meer Spotify en Fortnite. De laatste partij heeft zelfs al zijn apps uit de App Store van Apple gehaald uit onvrede over het beleid.

Concreet is binnen de schikking nu een zevental afspraken gemaakt die ontwikkelaars meer voordelen moet geven. Zo krijgen ontwikkelaars de mogelijkheid met gebruikers buiten de iOS-applicatie te communiceren over betalingsmethoden. Hierover hoeven zij ook geen commissie aan Apple af te dragen. Wel moeten gebruikers toestemming verlenen en zich kunnen afmelden.

Details schikking

Het App Store Small Business Program blijft nog drie jaar gelden. Binnen dit programma voor ontwikkelaars betalen kleine ontwikkelaars geen commissie. Grote ontwikkelaars betalen een standaardtarief. Ook zijn er veranderingen voor het prijsbeleid. Nu zijn er minder dan 100 verschillende prijsopties voor apps en in-appaankopen. Dat worden er meer dan 500.

Daarnaast blijft de zoekfunctie in de App Store de komende drie jaar onveranderd. De zoekresultaten zullen objectieve kenmerken hebben zoals het aantal downloads, beoordelingen, relevantie van de zoektekst en gedrag van gebruikers. Apple gaat ook meer inzicht geven in de redenen voor het weigeren van applicaties, de bezwaarprocedure uit te breiden en met een jaarlijks transparantierapport te komen.

Coronafonds voor kleine ontwikkelaars

Verder komt de techgigant nog met een speciale coronafonds voor kleine ontwikkelaars. Hiervoor komen vooral kleine ontwikkelaars in aanmerking. Vereisten zijn onder meer dat zij 1 miljoen dollar of minder hebben verdiend in de Amerikaanse App Store in elk kalenderjaar tussen 4 juni 2015 en 26 april 2021. Meer details worden binnenkort bekend.