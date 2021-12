Europese Commissie verruimt schat aan krachtige open-source software

De Europese Commissie verruimt haar mogelijkheden voor het delen van software die door de Europese overheid wordt ontwikkeld en gebruikt. Broncode wordt in een nieuw, centraal en openbaar register aangeboden.

De Europese Commissie stemde vandaag in over een verruiming van de regels voor het publiceren van software die door de Europese overheid wordt gebruikt. Daartoe is de commissie al langer in staat. Bijna honderd open-sourceprojecten van staatse applicaties worden via GitHub gedeeld. Meldenswaardige voorbeelden zijn applicaties voor e-handtekeningen en tekstverwerkers voor de opstelling van beleid. De nieuwe verruiming biedt de commissie mogelijkheid om sneller te publiceren. Meerdere bureaucratische voorwaarden voor de open-sourcing van gebruikte software vallen weg.

Het aanbod belooft dus uit te breiden. Om dat aanbod te faciliteren, maakt de Europese Commissie een openlijk register bekend. De locatie van dit register is op dit moment onbekend. Hoewel we weten dat de commissie meer vrijheid heeft om haar software te publiceren, is het nog niet duidelijk hoe die vrijheid precies tot uiting komt.

Waarom?

De verruiming is onderdeel van een jarenlang proces. De Europese Commissie hanteert sinds 2014 doelstellingen en richtlijnen voor de adoptie en promotie van open-source software. Die aandacht is ongetwijfeld strategisch van aard. Overheden streven naar transparantie. Door prioriteit te geven aan het gebruik en de ontwikkeling van open-source software, bereikt de Europese Commissie de grootste transparantie die op het vlak van IT mogelijk is. Het feit dat ontwikkelaars daardoor een indrukwekkende rits softwareprojecten voorhanden hebben is een mooi, bijkomstig voordeel.