Appian introduceert een gratis low-code-opleiding. De opleiding is beschikbaar voor bachelor- en masterstudenten die hun studie hebben onderbroken, werkzoekenden, carrièrewisselaars en veteranen.

Appian deelde het nieuws op Appian World, een jaarlijkse conferentie. De gratis opleiding moet carrières bieden aan nieuwe low-code-ontwikkelaars. Het zogeheten #lowcode4all is beschikbaar voor diverse kandidaten. Studenten, werkzoekenden en carrièrewisselaars komen in aanmerking.

#lowcode4all

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de inschrijfpagina. Na de aanmelding doorloop je een online curriculum. Slaag je voor het oefenexamen, dan ontvang je een ‘Low-Code Ready Badge’ voor LinkedIn. De badge geeft potentiële werkgevers een beeld van jouw kennisniveau. Dat niveau is adequaat, maar je bent pas halverwege.

De volgende stap is het Appian Certified Associate Developer-examen. Slaag je voor dit examen, dan ben je een gecertificeerde Appian-ontwikkelaar. Deze titel opent een wereld aan banen in het partnernetwerk van Appian. Tot slot biedt Appian nascholing, in de vorm van mentorschap voor werkzoekende ontwikkelaars. Alles is gratis.

Partners

Appian voorziet in het curriculum, leermateriaal, mentorschap en een netwerk van organisaties die studenten willen helpen. Dit netwerk staat bekend als de #lowcode4all-coalitie. Organisaties binnen het netwerk staan in contact met deelnemers van de opleiding. Onder de eerste partners vind je train-to-hire-bedrijven SkillStorm, Revature, Ethnus en Xebia. Dergelijke bedrijven leiden kandidaten op in voorbereiding op een baan. Heb je interesse om aan het partnerprogramma mee te doe, dan kan je per mail contact opnemen.

Low-code

“De wereldeconomie heeft meer ontwikkelaars nodig”, deelde Matt Calkins, CEO van Appian. “Het gemak van low-code stelt mensen in staat om carrières te verleggen, vaardigheden bij te werken en hun omstandigheden te verbeteren. Appian is toegewijd om meer carrières in low-code mogelijk te maken voor iedereen.”

Gartner schat dat een kwart van alle nieuwe applicaties in 2020 werd ontwikkeld met een vorm van low- en no-code-technologie. De marktonderzoeker voorspelt dat low- en no-code-technologie tegen 2025 een rol speelt in 70 procent van alle nieuwe applicaties. Low-code lost arbeidstekorten op door de instapdrempel van development te verlagen.

