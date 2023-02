De zakelijke versie van de populaire codegeneratiedienst beschikt over de nodige AI-upgrades. Daarnaast komt Github Copilot for Business nu algemeen beschikbaar.

Deze week kondigde Microsoft’s GitHub aan dat het GitHub Copilot for Business algemeen beschikbaar is. Copilot is een AI gebaseerde programmeur die ontwikkelaars helpt sneller code te schrijven. Copilot doet dit door context te halen uit opmerkingen in natuurlijke taal en codefragmenten te lezen om vervolgens “direct” individuele regels en zelfs hele functies voor te stellen.

Copilot werd in juli 2022 algemeen beschikbaar gesteld. De tool wordt aangedreven door het kunstmatige intelligentiemodel OpenAI Codex dat is getraind op tientallen miljoenen openbare repositories. GitHub kondigde de zakelijke versie van Copilot voor het eerst aan in november. De lancering heeft wat juridische haperingen gekend omdat GitHub , Microsoft en OpenAI een rechtszaak uitvechten over mogelijk misbruik van auteursrechten.

Nieuwe functies beschikbaar voor de zakelijke lancering

GitHub heeft verschillende nieuwe functies toegevoegd aan Copilot for Business. GitHub claimt dat deze functies ontwikkelaars zullen helpen sneller code te schrijven en makkelijker kwetsbaarheden in software op te sporen. Zo genereert de Copilot for Business softwarecode met behulp van een AI-model genaamd Codex. Het bedrijf zegt dat ontwikkelaars een tekstprompt kunnen schrijven die een softwaretaak beschrijft en Codex automatisch de code laat genereren die nodig is om die taak uit te voeren. Bovendien ondersteunt het AI-model meerdere programmeertalen.

De zakelijke versie van Copilot biedt “eenvoudig” licentiebeheer. Dit betekent dat beheerders GitHub Copilot voor hun teams kunnen inschakelen en kunnen selecteren welke organisaties, teams en ontwikkelaars licenties ontvangen. De dienst biedt ook organisatiebreed beleidsbeheer: Admins kunnen beleidscontroles instellen om gebruikersinstellingen af te dwingen voor het matchen van publieke code namens hun organisatie.

Er is ook beveiliging op bedrijfsniveau: “Uw code is veilig bij ons”, zegt GitHub. “Met Copilot for Business zullen we geen code snippets bewaren, opslaan of delen, ongeacht of de gegevens afkomstig zijn van openbare repositories, priv√© repositories, niet-GitHub repositories of lokale bestanden”.

Verbeterde Visual Studio integratie

GitHub heeft ook de VS Code integratie verbeterd met een functie die gegevens verzamelt over de workflow van ontwikkelaars, zoals hoe vaak ze aanbevelingen van Copilot for Business afwijzen. Vervolgens gebruikt het deze gegevens om manieren te vinden om betere codesuggesties te bieden.