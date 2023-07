Ontwikkelaars kunnen nu aan de slag met Unity games en apps op Apple’s Vision Pro. Unity heeft een beta beschikbaar gemaakt voor ontwikkelaars die ondersteuning biedt voor VisionOS. Daarmee kunnen ontwikkelaars die al actief zijn met Unity-apps in VR- en AR-oplossingen aan de slag om deze geschikt te maken voor de Apple Vision Pro.

Apple gaat proberen de AR- en VR-markt te verstoren met zijn Apple Vision Pro. Een bril die in staat is om een nieuwe dimensie toe te voegen aan virtual of augmented reality. Uiteraard konden ontwikkelaars al aan de slag met Swift en SwiftUI om applicaties te ontwikkelen, maar ondersteuning vanuit Unity opent simpelweg veel meer deuren.

Unity ondersteunt bijvoorbeeld ook allerlei andere AR- en VR-platformen, bijvoorbeeld de Microsoft Hololens, het Meta Quest platform, maar ook pc en PlayStation VR applicaties en games. Applicaties en games die eerder ontwikkeld zijn voor andere platformen kunnen nu in veel gevallen eenvoudig worden aangepast naar het Apple visionOS-platform. Hiermee kan het aantal applicaties en games dat visionOS ondersteunen snel worden opgeschroefd.

Gefaseerde uitrol Unity beta

Ontwikkelaars die zich inschrijven voor de beta van Unity zullen gefaseerd worden toegelaten. Wel is duidelijk dat de focus niet zozeer ligt op de makers van bekende games. Hoewel Unity het meest bekend staat als een gaming engine, zijn er ook enorm veel zakelijke applicaties mee gebouwd en daar lijkt Apple onderliggend toch ook een stevige focus op te hebben. Al zijn veel bekende iPhone games wel gebaseerd op Unity en hebben ze indirect bijgedragen aan het succes van veel Apple-producten.

Verschillende type applicaties voor visionOS

Ontwikkelaars hebben straks de keuze uit het ontwikkelen van verschillende soorten applicaties. Het meest eenvoudige is gewoon een 2D-applicatie in een venster. Daarnaast zijn complete VR-applicaties ook eenvoudig te porten. Het wordt ingewikkelder wanneer men augmented reality apps wil gaan ontwikkelen die als 3D-object in de fysieke omgeving van de gebruiker worden getoond, of die kunnen interacteren met andere visonOS apps. De applicatie deelt dan de fysieke ruimte met andere applicaties en daar komen de nodige uitdagingen bij kijken. Om dit in goede banen te leiden dient de ontwikkelaar gebruik te maken van RealityKit binnen visonOS. In Unity is hiervoor de feature PolySpatial ontwikkeld. Deze feature is in staat om Unity objecten, materialen en shaders te vertalen naar RealityKit.

Ontwikkelaars hebben nog ruim half jaar de tijd

Begin 2024 wil Apple de Vision Pro op de markt brengen. Een exacte datum is er nog niet. Het zal ongetwijfeld ook deels worden afgestemd op basis van de beschikbaarheid van applicaties. Het komende half jaar hebben ontwikkelaars dus nog alle tijd om hun bestaande applicaties gereed te maken voor de Vision Pro, maar ook om nieuwe applicaties te ontwikkelen.

Organisaties zullen overstappen van HoloLens naar Vision Pro

Wij verwachten dat vooral veel zakelijke toepassingen van de Microsoft HoloLens hun weg gaan vinden richting de Vision Pro. De HoloLens 2 dateert alweer van begin 2019 en die zal vijf jaar oud zijn wanneer de Vision Pro uitkomt. Voor organisaties die de HoloLens nog veel gebruiken voor bijvoorbeeld reparaties met behulp van augmented reality zal de Vision Pro een zeer goede upgrade zijn. De beeldkwaliteit, kijkhoek en vermoedelijk het draagcomfort zal een stuk beter zijn. Qua prijs ontlopen de producten elkaar niet. Wel moeten de bestaande applicaties allemaal geschikt gemaakt worden voor het visionOS.

