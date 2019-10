Siemens neemt edge computing-platform van Pixeom over

Siemens wil meer gaan doen met edge computing, en neemt daartoe het edge computing-platform van Pixeom over. Dat platform bouwt cloud-functionaliteiten opnieuw op voor on-premise systemen. Pixeom wordt echter niet als compleet bedrijf overgenomen.

Pixeom kreeg in april dit jaar nog een investering van Intel voor zijn platform, maar doet er nu dus afstand van. Siemens krijgt na de acquisitie namelijk de assets en de werknemers van het bedrijf in handen. Pixeom zelf blijft echter uit de handen van het bedrijf. Dat vertelt Siemens aan CRN. Waarom Pixeom niet overgenomen wordt, is onduidelijk.

Siemens heeft in ieder geval een duidelijk doel voor het platform van Pixeom. Dat platform wordt “het hart” van het toekomstige Industrial Edge-ecosysteem van Siemens. Dat is een open ecosysteem waarmee bedrijven gemakkelijk edge-applicaties in data in fabrieksomgevingen te analyseren, kunnen maken en beheren. Dat ecosysteem is open, zodat het gebruikt kan worden voor applicaties en apparaten van verschillende fabrikanten.

Van de cloud naar de edge

Het platform van Pixeom is hier interessant voor omdat het bedrijven in staat stelt om cloud-applicaties aan de rand van het netwerk en op on premise-servers te draaien, zonder dat hier specifieke hardware-configuraties voor nodig zijn. Het platform kan die applicaties namelijk via container-technologie verpakken, uitrollen en orchestreren op de hardware.

Pixeom stelt zelf dat deze technologie een goede manier is om ontwikkeling te versnellen, slimmere applicaties te bouwen en om eenvoudiger grote, geografisch gedistribueerde infrastructuur te draaien.

Siemens gaat voor zijn Industrial Edge-ecosysteem de containertechnologie Docker gebruiken. Die technologie gebruikt Pixeom nu ook om applicaties op de edge te draaien. Siemens zegt verder het gemak waarmee bedrijven applicaties vanaf een centrale locatie naar edge-apparaten in fabrieken kunnen brengen te gaan verbeteren.

Overname in december afgerond

Hoeveel Siemens uiteindelijk voor Pixeom’s platform heeft neer moeten leggen, is onduidelijk. Wel is bekend dat het platform na de acquisitie onderdeel wordt van de Siemens Digital Industries-afdeling. Dat is ook de afdeling waar het MindSphere IoT-platform onderdeel van uitmaakt.

Naar verwachting wordt de acquisitie in december afgerond, aldus een woordvoerder van Siemens.