‘Tekort aan Xeon server CPU’s duurt nog heel 2020’

Bedrijven die van plan waren hun servers te upgrade naar nieuwe Cascade Lake-CPU’s van Intel moeten naar alle waarschijnlijkheid een streep door die plannen voor 2020 zetten. Hewlett Packard Enterprise (HPE) verwacht namelijk dat het tekort aan dergelijke Xeon server CPU’s nog heel dit jaar zal duren.

Tot tenminste april 2020 zal het volgens HPE uitermate lastig worden vanwege een tekort aan de chips en raadt het aan uit te wijken naar de Skylake processoren: de nieuwe generatie Cascade Lake is té erg in trek om de vraag tegemoet te kunnen komen. Ook verwacht HPE dat het de effecten van het tekort nog door heel 2020 zal merken.

De in 2019 gelanceerde Cascade Lake-familie moet dus nu al even afkoelen en plaatsmaken voor de CPU waarvan het na twee jaar (Skylake stamt alweer uit 2017) het stokje overnam.

‘Intel het probleem’

In gesprek met The Register laten ook andere grote partijen die gebruikmaken van de Intel-chips weten dat het niet alleen een probleem van HPE is. Sterker nog: Intel wordt door hen aangewezen als grootste probleem, aangezien ook Dell en Lenovo kampen met een tekort. Dat HPE eerlijk toegeeft dat er inderdaad een tekort aan de CPU’s is, is volgens de gesproken bronnen ‘alleen omdat andere servermakers hun kop in het zand steken’.

Het voornaamste probleem van leveranciers als HPE is dat ze achteraan in de rij moeten aansluiten als het gaat om de nieuwe chips van Intel afnemen. Voorrang wordt gegeven aan giganten als Google, Amazon en Microsoft. Zolang die een beroep blijven doen op de nieuwste chips van Intel, zullen servermakers (en daardoor ook hun klanten) geduld moeten hebben.