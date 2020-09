Paessler en Flowmon Networks optimaliseren PRTG Network Monitor

IT-monitoringsspecialist Paessler is gaan samenwerken met network intelligence-specialist Flowmon Networks. Beide partijen willen gezamenlijk oplossingen leveren voor de combinatie van IT-monitoring met op AI gebaseerde analytics- en geavanceerde securitytoepassingen.

Beide partijen hebben hiervoor onlangs een eerste oplossing op de markt gebracht. Deze oplossing is ontwikkeld rondom de PRTG Network Monitor van Paessler. Concreet houdt deze oplossing de IT-infrastructuur, de netwerkprestaties, de applicaties en ook de cloudgebaseerde diensten en virtuele omgevingen in de gaten. De Flowmon Networks-oplossing voegt hier het in de gaten houden en analyseren van het netwerk- en het cloudverkeer aan toe.

Deze laatste toevoeging moet afwijkingen signaleren. Denk hierbij aan het constateren van onder meer insider-bedreigingen en DDoS-aanvallen. Hiervoor worden verschillende detectiemethoden tegelijkertijd ingezet met behulp van machine learning en gedragsanalyse. Deze functionaliteit zoekt onder meer naar inbreuken door verdacht of kwaadaardig gedrag of datalekken.

Tip: Paessler pakt met PRTG de complexer wordende IT-infrastructuur aan

Technische realisatie

De integratie van beide oplossingen vindt plaats in een tweetal PRTG-sensors; een SNMP-sensor die de Flowmon appliances in de gaten houdt en een Python Script-sensor die de monitoringswaarden van de Flowmon-tooling in PRTG laat zien.

Beheerders krijgen hierdoor meer inzicht in de problemen rondom de netwerkprestaties en bedreigingen. Daarnaast biedt de gecombineerde tooling ook meer inzicht in de status van ieder device binnen de IT- en netwerkomgeving van klanten.

Snel schakelen

Alle informatie is beschikbaar in een dashboard en gegroepeerd op belangrijkheid. Op deze manier kunnen beheerders het oplossen van de problemen makkelijker ordenen en sneller afhandelen. Bij een ongewoon incident waarschuwt PRTG-beheerders, zodat deze direct naar de Flowmon-tool kunnen schakelen om de diepere oorzaak te analyseren. Daarnaast monitort PRTG iedere gebruikte Flowmon-appliance, zodat beheerders altijd op de hoogte zijn dat de relevante componenten van deze oplossing naar behoren werken.

Tip: Netwerkmonitoring als kloppend hart van ziekenhuizen