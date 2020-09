Dell will volledig ‘as a service’ portfolio

Dell Technologies introduceert as-a-service sales modellen voor zijn gehele technologieaanbod. Dit omvat consumptie-gebaseerde modellen voor pc’s, servers, sever, networking, end-user computing en Hyper-Converged Infrastructure (HCI)-oplossingen.

Michael Dell, oprichter en CEO van Dell Technologies, stelt tegenover CRN: “Je zal hier meer over horen op VMworld en Dell Technologies World, maar we zijn bezig het overgrote deel van ons aanbod over te hevelen naar consumptie en as-a-service.”

“Dat betekent niet dat we klanten gaan dwingen om op die manier te kopen”, vervolgt Dell. “Maar voor klanten die On Demand en consumptie as-a-service willen, gaan we dat uitrollen over al ons aanbod.”

Coronavirus stimuleert as-a-service trend

De COVID-19-pandemie heeft normale supply chains en het gedrag op de werkvloer veranderd. De grote infrastructuurleveranciers versterken als gevolg hun focus op een flexibeler, as-a-service model. Niet alleen Dell, maar ook concurrenten als Hewlett Packard Enterprise en Cisco.

HPE heeft zich al gecommitteerd aan het transformeren van het gehele portfolio naar on demand in 2022, met behulp van het Greenlake-model. Cisco-CEO Chuck Robbins gaf in een recente call met investeerders aan: “We kijken momenteel naar het gehele portfolio om te zien hoe diep we in het portfolio kunnen komen ten opzichte van het leveren van as-a-service.”

Dell biedt flexibiliteit in levering en betaling

Sam Grocott, Senior Vice President van Dell Technologies Business Unit (DTBU) Marketing, gaat in een blog verder in op de as-a-service-stap.

“Dell Technologies On Demand levert een breed scala consumptiemodellen die flexibele betalingsoplossingen en diensten met toegevoegde waarde combineren met geïntegreerde full-stack oplossingen,” schrijft Grocott. “En het is allemaal gebaseerd op ons innovatieve end-to-end portfolio van toonaangevende technologieën, waarop veel organisaties over de hele wereld vertrouwen.”

Zowel het On-Demand als het Payment Flexibility Program maken deel uit van Dell Financial Services (DFS).

Grocott gaat verder: “Dit biedt onze klanten keuzevrijheid in de manier waarop ze technologie en budget voor IT-uitgaven consumeren en ultieme flexibiliteit in de manier waarop de workloads worden verbeterd om aan de exacte specificaties te voldoen.”

Tijdens Dell Technologies World en VMworld wordt verder in gegaan op het as-a-service-model. Dell Technologies World vindt plaats op 21 ten 22 oktober, terwijl VMworld 2020 van 29 september tot 1 oktober duurt.

