Nutanix noteert betere financiële cijfers dan verwacht

Nutanix heeft in zijn eerste fiscale kwartaal voor 2021 betere cijfers weten te schrijven dan werd verwacht. Vooral de combinatie van op software gebaseerde diensten en de traditionele Hyper-Converged Infrastructure (HCI)-diensten blijkt goed te werken, aldus Nutanix-oprichter en -CEO Dheeraj Pandey.

De financiële cijfers over het eerste fiscale kwartaal 2021, dat op 31 oktober 2020 afliep, laten zien dat de omzet licht daalde naar een totaal van 312,8 miljoen dollar (263,6 miljoen euro). De nettowinst kwam uit op 265 miljoen dollar. Financiële experts verwachtten een totale omzet van 299,34 miljoen. De gunstige cijfers leidden tot een lichte stijging van het aandeel Nutanix op de beurs van New York.

Nieuwe producten en samenwerkingen

In een commentaar stelt Pandey dat de gunstigere cijfers vooral het gevolg zijn van de introductie van nieuwe producten en de gestage inkomsten uit de traditionele Hyper-Converged-oplossingen.

Onder meer introduceerde Nutanix een samenwerkingsverband met Microsoft voor HCI op Azure. Hierdoor kunnen de eindgebruikers van deze HCI-oplossingen makkelijker hun hybrid en public cloudomgevingen verder uitbouwen en zo concurrentievoordeel krijgen, aldus Pandey. Nutanix heeft al eerder dit jaar een soortgelijke samenwerking met AWS afgesloten.

Overige stimulansen

Financiële experts geven daarnaast aan dat Nutanix in het afgelopen eerste fiscale kwartaal ook heeft geprofiteerd van zijn investeringen in een op abonnementen gebaseerd verdienmodel. Ook heeft Nutanix kunnen profiteren van de huidige pandemie. Bedrijven zijn hierdoor meer gaan investeren in HCI- en software-defined oplossingen om flexibeler te kunnen zijn en beheer op afstand mogelijk te maken.

