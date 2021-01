Belgisch internetknooppunt BNIX behaalt nieuw record

In 2020 is er bij het Belgische internetknooppunt BNIX een recordhoeveelheid data verwerkt. Het knooppunt, dat wordt beheerd door Belnet, kreeg 40 procent meer verkeer te verduren dan in het jaar ervoor.

Gemiddeld stroomde er in het hele jaar 220 gigabit per seconde over het internetknooppunt. Op 15 december kreeg BNIX zelfs een piek van meer dan 600 gigabit per seconde te verduren. Deze piek deed zich om 14:20 uur voor.

Groei door thuiswerkers

Nooit eerder kreeg het internetknooppunt zoveel data te verwerken. In 2019 lag het gemiddelde nog op 160 gigabit per seconde. Opvallend is ook dat de hoogste piek zich in de middag voordeed, waar dit normaal gebruikelijker is in de avond. Normaal gesproken waren de avonden drukker door mensen die na werk gebruikmaakten van streaming media als YouTube en Netflix. Door de vele thuiswerkers die meer dan ooit videovergaderingen houden, is deze piek naar de middag verplaatst.

“De coronacrisis en de daaraan gekoppelde digitale versnelling heeft het cruciale belang van BNIX als krachtig en stabiel data-uitwisselingsplatform extra in de verf gezet”, zegt Dirk Haex, technisch directeur bij Belnet. “De snelle en efficiënte uitwisseling van dataverkeer tussen internet serviceproviders (zoals Proximus, Telenet en VOO), contentproviders (zoals AWS en Microsoft) en hostingbedrijven (zoals Combell) heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de continuïteit van bedrijven en overheden en dus onze economie. En op privévlak stelt het iedereen in staat om via videoconferencing in contact te blijven met familie en vrienden en zich te vermaken via streaming, online-shopping en sociale media.”

Vier nieuwe organisaties hebben zich in 2020 bij BNIX aangesloten: Combell, Wordline, Proximus Luxembourg en Localitel. Het totaal aantal partners is hiermee gestegen tot 57.

AMS-IX

Ook het grootste internetknooppunt van Nederland, het AMS-IX, zag een groei in dataverkeer door de coronacrisis. In maart 2020 werd er kort na het invoeren van de eerste lockdown een piek van 7,88 terabits per seconde gemeten. In de loop van 2020 steeg het verkeer nog verder en oversteeg het voor het eerst de grens van 9 terabits per seconde. Deze piek vond wel in de avonduren plaats, rond 19:30 uur.