VMware voegt ondersteuning voor Ampere Altra-chips toe

VMware heeft ondersteuning voor Ampere Altra toegevoegd aan zijn ESXi-hypervisor. Hiermee is ESXi beter toepasbaar op bijvoorbeeld SmartNIC’s, edge-apparaten en Arm-servers.

De update is in kwestie is versie 1.3 van de Arm-versie van de EXSi-hypervisor en is als een preview uitgebracht onder het zogenaamde Fling-programma. Hiermee gaat het om officiële, maar niet-ondersteunde code waar gebruikers mee kunnen experimenteren.

80 Arm-cores

De Ampere Altra is een krachtige Arm-processor met 80 cores en een maximale kloksnelheid van 3 GHz. Ampere bracht deze chip vorig jaar uit met de intentie om de concurrentie aan te gaan met x86-serverprocessors van Intel en AMD. Het bedrijf werkt ook aan een variant met 128 cores. Deze is bedoeld voor hyperscaleservers.

SmartNIC’s

VMware benoemt meerdere doelen voor de Arm-versie van ESXi. Zo is de software al ingezet voor workloads van een windmolen, als SmartNIC’s en draait het ook al in de Graviton-processors van Amazon. Met de Fling-versie kunnen eindgebruikers het ook in hun eigen omgevingen testen. Door de beperkte ondersteuning raadt VMware de gebruikers echter ten zeerste af om de software in productie-omgevingen in te zetten.

Verdere wijzigingen

Naast ondersteuning voor de Ampere Altra-chips, heeft VMware nog enkele andere wijzigingen in versie 1.3 van de Fling doorgevoerd:

Verbeterde hardwarecompatibiliteit;

ACPI-ondersteuning voor vm’s

Ondersteuning voor opstarten vanaf NVMe en PVSCSI in vEFI;

Workaround voor opstarten vanaf ISO’s op sommige Arm-servers;

Oplossing voor VMM-crash bij nieuwere besturingssystemen en Neoverse N1-systemen;

Verbeterde virtualisatie van guest interrupt controllers’;

Verbeterde virtualisatie van (skeletal) PMU’s;

Verbeterde ondersteuning voor big-endian vm’s.

Tip: VMware gaat nieuw tijdperk in met VMware Cloud Foundation 4