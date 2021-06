Dell Tecnologies vereenvoudigt VxRail HCI-portfolio met update

Dell Technologies voegt nieuwe technologie toe aan zijn VxRail Hyper-Converged Infrastructure (HCI)-portfolio. VxRail wordt nu meer aanbevolen als het belangrijkste platform voor VMware. Ook kunnen klanten makkelijker externe storagebronnen in hun HCI-omgeving integreren.

Dell Technologies geeft zijn VxRail-portfolio een update om het klanten makkelijker te maken met deze systemen hun werkzaamheden uit te voeren en de uitrol van applicaties en workloads geheel automatisch te laten verlopen.

De belangrijkste verbeteringen aan de HCI zijn volgens de techgigant vooral softwarematig toegevoegd. De softwareverbeteringen moeten klanten meer controle geven over het installatieproces door self-service tools. Deze tools kunnen worden gebruikt voor het in eigen tempo uitrollen van clusters, deze te valideren, te orkestreren en te automatiseren. Ook moet nu toegevoegde software helpen bij het opnieuw uitrollen of dynamisch toewijzen van nodes binnen clusters. Hierdoor worden het gebruik en de prestaties verbeterd. De techgigant geeft aan dat deze software-verbeteringen en self-service tools beheerders een complete ‘fully curated experience’ bieden.

Hardwareverbeteringen

Naast softwarematige verbeteringen krijgt de Dell VxRail HCI-productlijn ook verbeteringen op het gebied van hardware. Vanaf volgende maand wordt het HCI-platform gebaseerd op de laatste Dell EMC PowerEdge-servers op basis van third-generation Intel Xeon-processors die de prestaties flink opschroeven door tot 42 procent meer core-capaciteit. Ook beschikken deze servers over de Intel Optane 200-series voor persistent geheugen. Dit moet de bandbreedte een boost geven.

Vanaf nu kunnen gebruikers van Dell VxRail ook third-generation AMD Epyc-processors in de servers gebruiken. De Dell VxRail V Series kunnen ook met A40 of A100 Tensor Core GPU’s van Nvidia worden aangeschaft voor betere prestaties voor machine learning. De Dell VxRail E-series beschikken daarnaast over meer PCIe slots.

Meer integratie met VMware

Voor het VxRail-portfolio heeft Dell Technologies nu ook de integratie met VMware nog meer geoptimaliseerd. Beide techgiganten -die binnenkort hun wegen zullen scheiden– geven aan dat het VxRail HCI-portfolio volledig samen is ontwikkeld om het beste uit elkaars producten te halen.

Onderdelen van deze vergaande integratie zijn onder andere de al vorig jaar aangekondigde combinatie van het HCI-portfolio met VMware Tanzu. Ook kunnen klanten al langere tijd het VMware Cloud Foundation software-defined infrastructuurplatform op Dell VxRail uitrollen. Dit op basis van vier compute nodes voor het ondersteunen van meerdere gevirtualiseerde algemene workloads.

Toegang tot externe storage

Last, but not least maakt de update van het Dell VxRail-portfolio het nu voor klanten mogelijk om makkelijker externe storagebronnen in de HCI-omgeving te integreren. Hierbij spelen zogenoemde VxRail dynamic nodes een rol. Deze nodes -leverbaar vanaf augustus dit jaar- komen met geïntegreerde storage. Met behulp van de vSAN HCI Mesh-software van VMware krijgen deze nodes toegang tot de externe storagebronnen door de storagecapaciteit over verschillende clusters te delen.

