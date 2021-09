IBM lanceert LTO-9, nieuwe high-density tapedrive

Nieuwe LTO-9 high-density tapedrive van IBM biedt 50 procent meer ruimte dan LTO-8, tot 45TB.

IBM heeft de nieuwste versie van diens high-density tapedrives gelanceerd, de LTO-9. Speciaal ontworpen voor de zware eisen van back-up- en archieftapeopslag, biedt de nieuwe versie een 50 procent hogere gecomprimeerde capaciteit, tot 45 TB, met 2,5 tot 1 compressie (tot 18 TB native capaciteit) in vergelijking met eerdere LTO-8, aldus IBM.

De maximale tapedrive-doorvoer is ook verbeterd, tot 400 MBps voor FH-tapedrives. De overdrachtssnelheid voor gecomprimeerde gegevens is gegroeid naar 1 GB per seconde, van de 750 MB per seconde sec van de LTO-8. Die van ongecomripmeerde gegevens is gestegen tot 440 MB per seconde, van 360 MB per seconde.

Drie modellen, F9C, F9S en S9C

Er zijn per direct drie modellen leverbaar: de F9C, F9S en S9C. De F9C “kan worden gemonteerd in een TS4500-tapebibliotheek en heeft een 8 Gbps Fibre Channel dual-ported interface voor aansluiting op een breed scala aan omgevingen, waaronder geselecteerde IBM Power Systems en andere servers met Linux- en Microsoft Windows-besturingssysteemomgevingen,” legt het bedrijf uit.

De F9S is een LTO-9-tapedrive gebruikt met single-mode glasvezel en kan worden geïnstalleerd in een TS4500-tapebibliotheek. “In tegenstelling tot de conventionele multimode glasvezel, laat single-mode glasvezel slechts één modus of lichtstraal toe. De kleine kern en de enkele lichtgolf elimineren vrijwel elke vervorming die zou kunnen voortvloeien uit overlappende lichtpulsen, wat zorgt voor de minste signaalverzwakking en de hoogste transmissiesnelheden van elk type glasvezelkabel. Deze voordelen maken het geschikt voor toepassingen over lange afstanden met een hogere bandbreedte, zoals die in moderne hyperscale-omgevingen, en bereiken afstanden tot 50 keer verder dan multimode-glasvezeltoepassingen.”

Het derde model, S9C, heeft een dual-port 12 Gb SAS-interface voor de grotere opslag-, back-up- en archiveringseisen. Alle nieuwe LTO-9-modellen “bevatten IBM LTO-technologie van de negende generatie en worden ondersteund door high-density (HD2)-frames van de tweede generatie van de TS4500-tapebibliotheek.”