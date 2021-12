AWS integreert Greengrass en Systems Manager voor IoT-apparaatbeheer

Organisaties die Greengrass gebruiken om edge devices met cloudfunctionaliteit te spekken zijn voortaan in staat softwareupdates en apparaatconfiguraties snel met Systems Manager te beheren.

Greengrass voorziet tot op heden niet in het beheer van de besturingssystemen en software waarop de runtime draait. Gebruikmakende organisaties rollen Greengrass regelmatig op grote aantallen devices uit. Het updaten en beveiligen van de software en besturingssystemen van deze devices verloopt handmatig, via zelfontwikkelde automatiseringstools of third-party software. Daar hoopt Amazon met de integratie van Greengrass en AWS Systems Manager verandering in te brengen.

De werking van IoT Greengrass.

Hoe en waarom?

Eén van de mogelijkheden in AWS Systems Manager is fleet management: het gecentraliseerde beheer van servers en devices aan de edge. De nieuwe integratie van AWS Systems Manager en IoT Greengrass maakt het mogelijk om apparaten met IoT Greengrass via AWS Systems Manager te benaderen en beheren.

Systems Manager werkt op basis van een agent. Gebruikers van Systems Manager en IoT Greengrass zijn per direct in staat om de agent via de console van Greengrass op de gewenste apparaten uit te rollen. Vandaaruit verschijnen de apparaten overzichtelijk in de console van Systems Manager. Besturingssystemen kunnen worden geüpdatet en apparaatconfiguratie is op afstand uit te voeren.

Tip: Het meest wetenswaardige nieuws van AWS re:Invent 2021