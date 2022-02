‘Intel koopt chipproducent Tower Semiconductor voor 5,3 miljard euro’

Intel wil voor 5,3 miljard euro (6 miljard dollar) de Israëlische chipproducent Tower Semiconductor overnemen. Dit schrijft zakenkrant Wall Street Journal.

Chipgigant Intel heeft zijn zinnen gezet op een overname van de Israëlische chipproducent Tower Semiconductor. De deal kan volgens de geruchten binnenkort worden aangekondigd. Aan de andere kant kunnen de overnamegesprekken ook op niets uitlopen, zo schrijft de Wall Street Journal.

Met het bedrag van 5,3 miljard euro betaalt Intel flink voor de Israëlische chipproducent. De waarde van Tower Semiconductor wordt op 3,2 miljard euro geschat.

Uitbreiden productiecapaciteit Intel

Met de investering in de Israëlische chipproducent kan Intel zijn activiteiten uitbreiden. Intel geeft al langer aan dat het zijn productiecapaciteit flink wil opschalen, zeker nu de concurrentie met AMD en Nvidia moordend is. Ook wil Intel zich meer gaan profileren als een fabrikant die processors voor andere chipleveranciers maakt. De chipgigant wil de komende jaren maar liefst ruim 88 miljard euro investeren in het uitbreiden van zijn capaciteit.

Met Tower Semiconductor krijgt Intel een chipproducent in handen die vooral processors maakt voor de automotive-industrie, consumentenelektronica en voor medische en industriële apparatuur. Het bedrijf heeft fabrieken in onder meer Californië, Texas, Israël, Italië en Japan.

De Israëlische chipproducent is te vergelijken met GlobalFoundries, een chipproducent die Intel vorig jaar probeerde over te nemen. In plaats van een verkoop aan Intel besloten de eigenaren van deze chipproducent het bedrijf uiteindelijk zelf naar de beurs te brengen.

Consolidatieslag gaande

De mogelijke overname van de Israëlische producent door Intel komt op een moment dat de chipfabricagemarkt bezig is met een consolidatieslag. Onlangs nam AMD definitief Xilinx over, maar zag Nvidia zijn overname van Arm stranden vanwege het ontbreken van toestemming van diverse autoriteiten.

Update:

Inmiddels heeft Intel bevestigd Tower Semiconductor te willen kopen. Het overnamebedrag is vastgesteld op ruim 4,7 miljard euro (5,4 miljard dollar). Dit is midner dan het door de Wall Street Journal verwachte bedrag, maar wel flink meer dan de waarde van Tower Semiconductor. De definitieve transactie moet uiteindelijk in februari 2023 zijn beslag krijgen. Dit vanwege de vereiste toestemming van de diverse autoriteiten.

Tip: ‘Intel wil chipfabrikant GlobalFoundries kopen voor 25 miljard euro’