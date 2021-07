‘Intel wil chipfabrikant GlobalFoundries kopen voor 25 miljard euro’

Intel is zeer geïnteresseerd in chipfabrikant GlobalFoundries. Dit bericht de Wall Street Journal. Met een overname kan Intel zijn productie van processors opvoeren.

Volgens bronnen van de zakenkrant kost een overname van GlobalFoundries Intel ongeveer 25 miljard euro (30 miljard dollar). Hiermee wordt deze aankoop de grootste die Intel ooit heeft gedaan. GlobalFoundries is van plan naar de beurs te gaan, maar dat zou een overname niet in de weg staan. Een overname zou aan de andere kant wel weer alle moeite rondom een beursgang besparen.

Fabrikant voor andere chipontwerpers

Met GlobalFoundries krijgt Intel een grote producent van processors in handen. De fabrikant, ooit afgestoten door AMD, produceert processors voor andere chipfabrikanten, maar ontwerpt ze zelf niet. De meeste grote chipontwikkelaars, zoals Nvidia, Intel en Qualcomm, besteden vaak het productieproces uit aan specialisten als GlobalFoundries, in plaats van te investeren in eigen fabrieken. De grootste fabrikant van chipsets voor andere partijen ter wereld is het Taiwanese TSMC. GlobalFoundries heeft een grote productiecapaciteit met verschillende fabrieken in de Verenigde Staten.

Passend in Intel-strategie

Voor Intel pakt een overname van GlobalFoundries juist goed uit. De overname past in de strategie die CEO Pat Gelsinger voor de chipfabrikant voorziet. Hij wil Intel meer betrouwbaar maken in het kunnen leveren van processors. Zeker nu er een wereldwijd tekort is. Hiervoor moet de chipfabrikant veel meer eigen productiefaciliteiten hebben, fabrieken die GlobalFoundries kan leveren.

Intel gaat al meer dan 17 miljard euro (20 miljard dollar) in nieuwe productiefaciliteiten investeren, is de bedoeling. Ook moet Intel veel meer een producent worden voor andere chipontwerpers en zo op die manier meer de concurrentie aangaan met TSMC.

Wanneer de overname zijn beslag gaat krijgen, is niet bekend. In ieder geval gaat het onderhandelingsproces vast nog lang duren. GlobalFoundries is een grote producent voor de processors van AMD en die zien de overname vast als een probleem.

