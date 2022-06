Vodafone test een nieuw systeem voor het tracken van internetgebruikers. Het zogeheten TrustPid verzamelt gegevens voor gepersonaliseerde advertenties. In tegenstelling tot cookies kunnen browsers het systeem niet uitschakelen.

Het nieuwe systeem wordt op een kleine schaal in Duitsland getest. TrustPid heeft dezelfde functie als cookies. De technologie verzamelt de gegevens van internetgebruikers voor gerichte advertenties. Het verschil met cookies is dat cookies door browsers uitgeschakeld kunnen worden. Als provider heeft Vodafone een unieke positie. TrustPid is niet uit te schakelen met browserinstellingen of VPN’s.

Het systeem werkt als volgt. Vodafone geeft elke klant een identificatienummer. Het internetgebruik van de klant wordt gevolgd en opgeslagen onder het identificatienummer. Er ontstaat een profiel voor elk identificatienummer, inclusief interesses en hobby’s. Adverteerders zoeken profielen die aansluiten op hun product en vuren advertenties af.

Het concept is niet baanbrekend. Op dit moment wordt het meeste internetgedrag gevolgd door webapps, websites en browsers, waaronder Google Chrome. Stap je over op een andere browser, dan heeft Google een stuk minder zicht. Wat dat betreft is het systeem van Vodafone uniek. Vodafone zit bovenop het netwerk. Het maakt voor de provider niet uit met welke browsers en apps je werkt. Gebruik je het internet, dan word je gevolgd.

Waarom?

Volgens Vodafone zijn gepersonaliseerde advertenties noodzakelijk om het internet draaiende te houden. De provider stelt dat gerichte advertenties bedreigd worden door de verdwijning van cookies. TrustPid is een alternatief.

Steeds meer techgiganten schakelen cookies in browsers en webapps uit. Google wil alle cookies van derde partijen tegen 2023 blokkeren in Chrome. Privacy is een veelgenoemde reden, maar dat is onzin. Cookies creëren concurrentie. Populaire websites kunnen cookies verzamelen en verkopen aan adverteerders. Vanaf dat moment concurreert een website met Google, want ook Google verzamelt gebruikersgegevens voor gepersonaliseerde advertenties. De software van Google levert genoeg gebruikersgegevens op om de markt te bedienen. Cookies van derden zijn niet meer nodig, dus gaan cookies eruit. Apple hanteert dezelfde strategie.

Keuze tussen twee kwaden

Volgens Vodafone is het gevaarlijk om techgiganten controle te geven over de advertentie-industrie. De grote vraag is of providers een beter alternatief zijn. Europarlementariër Patrick Breyer vindt van niet. “Een unieke ID zou het mogelijk maken ons hele digitale leven te controleren”, vertelde de politicus tegen website BleepingComputer. “Deze regelingen zijn volstrekt onaanvaardbaar en moeten worden stopgezet.”

Vodafone is niet van plan om te stoppen. Het systeem wordt in een gecontroleerde omgeving in Duitsland getest. Het is niet duidelijk of de organisatie van plan is om TrustPid naar andere landen uit te breiden. De informatiewebsite geeft geen toekomstplannen prijs.