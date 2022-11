Nvidia lanceert de A800. De GPU is ontworpen om aan Chinese klanten verkocht te kunnen worden zonder Amerikaanse exportbeperkingen te overtreden.

Nvidia is de eerste chipfabrikant die een product ontwikkeld om de recente exportbeperkingen van de Verenigde Staten te omzeilen. Nvidia vertelde tegen Reuters dat A800 GPU reeds door Chinese leveranciers wordt gebruikt in servers.

De organisaties is tegen wil en dank betrokken bij de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Eerder dit jaar gaf Nvidia aan dat de exportbeperkingen honderden miljoenen aan omzetverlies kunnen opleveren.

Export naar China

Amerikaanse wetten uit oktober verbieden de export van geavanceerde chips en productieapparatuur naar China. Eind augustus plaatste het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken meerdere chips van Nvidia en AMD op de exportcontrolelijst, waaronder de A100 GPU. Nvidia ontwikkelde de A800 als een exportvriendelijk alternatief voor de A100.

A800 is opzettelijk trager

Reuters vroeg Nvidia of de nieuwe chip is ontwikkeld in overleg met het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken, maar de organisatie gaf geen commentaar. Ook een vertegenwoordiger van het ministerie weigerde te reageren.

Ten minste twee grote serverfabrikanten hebben A800 GPU’s opgenomen in systemen die op Chinese websites worden geadverteerd. In het advertentiemateriaal van een van de producten werd eerder de A100-chip vermeld.

De specificaties van de A800 worden op de website van een Chinese distributeur toegelicht. De chip-to-chip data transmission rate bedraagt 400 gigabyte per seconde, een downgrade ten opzichte van de 600 gigabyte per seconde in de A100.

De downgrade is bewust. De exportbeperkingen van de Verenigde Staten gelden alleen voor chips met datasnelheden van 600 gigabyte per seconde of hoger.