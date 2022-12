Nautilus Data Technologies gaat twee drijvende datacenters installeren in Marseille en Los Angeles.

De organisatie gebruikt boten om alle benodigdheden van een datacenter over water te vervoeren. De boten meren aan op locaties met gunstige netwerkverbindingen, waarna het datacenter operationeel wordt. Het idee is vergelijkbaar met een woonboot.

Nautilus Data Technologies maakte onlangs bekend dat de contracten voor twee nieuwe datacenters zijn getekend. De datacenters worden aangemeerd in de havens van Marseille in Frankrijk en Los Angeles in de Verenigde Staten.

Drijvende datacenters

De organisatie heeft ervaring. Nautilus Data Technologies werd in 2014 opgericht. Op dit moment beheert de organisatie een volledig operationeel datacenter in Stockton, Californië. Het colocatie datacenter is beschikbaar voor derden. Betalende klanten kunnen hun serverracks op de boot kwijt.

Naast colocatie datacenters bouwt de organisatie private datacenters op aanvraag. Heb je een vergunning en een stuk grond aan water, dan zorgt Nautilus Data Technologies dat het datacenter op de gewenste locatie wordt geïnstalleerd. Organisaties zonder grond of vergunning worden geholpen bij het vinden van een gunstige locatie.

Het datacenter in Stockton.

Waterkoeling

Een van de grootste voordelen van drijvende datacenters is waterkoeling. Het water van een rivier, kanaal, meer of oceaan wordt omhoog gepompt om serverracks te koelen. Vervolgens wordt het water afgekoeld en teruggepompt in het onderliggende waterlichaam.

Nautilus Data Technologies ondersteunt zoet, zout en brak water. De organisatie gebruikt geen vloeistofchemicaliën of drinkwater. Deze animatie geeft een goed beeld van de techniek. Nautilus Data Technologies beweert dat het koelingsproces 30 procent minder energie verbruikt dan gebruikelijke koelingsprocessen in traditionele datacenters.

Onderzeese datacenters hebben hetzelfde voordeel. We behandelden het onderwerp onlangs in een podcast. Sommige organisaties proberen datacenters aan te leggen op dieptes van honderden meters in de Noordzee. Lijkt dat je interessant, dan is de podcast het beluisteren waard.

De tweede gelijkenis tussen drijvende en onderzeese datacenters is vervoerbaarheid. De datacenters kunnen op duizenden kilometers van de bestemming worden opgebouwd. Het is op elk moment mogelijk om de datacenters tussen twee locaties te vervoeren.

Nautilus Data Technologies

We verwachten niet dat de aankomende datacenters in Marseille en Los Angeles snel van plek zullen wisselen. De locatie in Frankrijk ligt op drie kilometer afstand van een internetkabelstation, het knooppunt van verbindingen tussen Europa, Afrika en Azië.

De locatie in de Verenigde Staten heeft toegang tot One Wilshire Campus, een knooppunt van meerdere internationale kabels. De deadline voor de projecten werd niet bekendgemaakt, maar naar eigen zeggen kan de organisatie nieuwe datacenters binnen twaalf maanden operationeel krijgen.