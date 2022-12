Intel is naar verluidt afgeweken van het plan om in de eerste helft van volgend jaar een chipfabriek te openen in Maagdenburg, Duitsland. Regionale krant Volksstimme stelt dat de chipgigant meer overheidssubsidies wil.

De fabriek is een belangrijk onderdeel van het Europese plan om chipproductie te stimuleren. De COVID-19-pandemie en Russische aanval op Oekraïne brachten scheuren in de wereldwijde toeleveringsketens aan het licht.

Begin 2022 werd duidelijk dat Intel een miljardenfabriek in het Duitse Maagdenburg voor ogen had. Volksstimme meldde onlangs dat stijgende materiaal- en energiekosten het oorspronkelijke plan belemmeren. Volgens het artikel had Intel aanvankelijk 17 miljard euro begroot. Inmiddels zouden de kosten de 20 miljard naderen.

“De geopolitieke uitdagingen zijn toegenomen en de vraag naar halfgeleiders is gedaald”, zei Intel-woordvoerder Benjamin Barteder volgens de krant. “Dit betekent dat we nog geen definitieve datum kunnen geven voor de start van de bouw.” Intel voegde toe dat de organisatie in gesprek is met de regering over oplossingen voor het tekort.

Intel en Duitsland

Volksstimme stelt dat het gat recent is ontstaan. Naar eigen zeggen werkt Intel samen met overheidspartners om het project gaande te houden. Reuters nam contact op voor commentaar, maar op het moment van schrijven heeft de organisatie nog niet gereageerd.

Na de aankondiging van het project in Maagdenburg trokken sceptici het plan in twijfel. Intel loopt al jaren achter op de introductie van nieuwe technologie en moet zichzelf nog bewijzen als foundry, het soort fabrikant dat chips produceert voor derden.

Ongeveer twee decennia geleden sloot Intel zich aan bij een consortium voor de bouw van een chipfabriek in Frankfurt. Na de aanvang van de bouw schreef Intel de fabriek af.

Tip: Krijgt Europa een grote chipindustrie door de European Chips Act?