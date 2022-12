Intel VP Ann Kelleher suggereerde tijdens een persbijeenkomst in San Francisco dat de organisatie op koers ligt om marktleider te worden.

Intel stond jarenlang aan de top, maar sinds de afgelopen tijd loopt het bedrijf achter op concurrenten. CEO Pat Gelsinger probeert de organisatie met man en macht op de been te krijgen. Intel is naar verluidt van plan om duizenden medewerkers te ontslaan voor kostenbesparingen.

Daarnaast investeert de organisatie in chipproductietechnologie. Intel wil concurreren met zogeheten foundries: bedrijven die geen chips ontwerpen, maar de designs van klanten produceren. Voorbeelden zijn TSMC en Samsung.

Intel focust op het inhalen van de achterstand die het in de afgelopen jaren opliep. Het team van Intel VP Ann Kelleher is verantwoordelijk voor de lancering van een productietechniek die vijf jaar geleden af had moeten zijn. Volgens Intel is de techniek een belangrijke stap op de terugweg naar de top.

“We zijn volledig op schema”, verklaarde Kelleher tijdens een recente persbijeenkomst in San Francisco. “We hebben driemaandelijkse mijlpalen — en volgens die mijlpalen liggen we op koers.”

TSMC en Apple

Intel heeft een lange geschiedenis als marktleider. In de afgelopen jaren gleed de organisatie af. De meeste analisten zijn het erover eens dat Intel door TSMC en Samsung is ingehaald op het gebied van productietechnologie.

Beide bedrijven staan centraal in de wereldwijde supply chain. TSMC is een pionier in de foundry-industrie. Organisaties als Apple, Qualcomm, Amazon, AMD en Nvidia zijn afhankelijk van fabrikant voor de toevoer van moderne chips.

Tip: ‘Samsung verhoogt chipprijzen met 20 procent’