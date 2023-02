Intel komt met de Quantum Software Development Kit 1.0. De SDK belooft een volledige quantum computing-stacksimulatie met een aanpasbare ontwikkelomgeving.

Intel bracht in september 2022 de betaversie van de Quantum SDK uit. Nu vindt Intel de kit klaar voor bredere beschikbaarheid. Het biedt ontwikkelaars voortaan de mogelijkheid kleine workloads te maken, om te bepalen welke functionaliteit nodig zijn van een quantum computer-systeemarchitectuur voor het draaien van algoritmes op qubits.

De SDK wordt omschreven als een aanpasbaar en uitbreidbaar platform. Dit moet developers de gewenste flexibiliteit bieden bij het ontwikkelen van quantum-applicaties. De ontwikkelaars kunnen ook compiler files vergelijken, om te bepalen hoe goed een algoritme geoptimaliseerd is in de compiler. Het maakt het voor gebruikers mogelijk de broncode te zien en lagere abstractieniveaus te verkrijgen, waardoor ze inzicht krijgen in hoe een systeem data opslaat.

Versie 1.0

In versie 1.0 is volgens Intel een intuïtieve programming interface gebaseerd op C++ opgenomen. De chipleverancier wil zo een programmeertaal bieden waar klassieke computing-ontwikkelaars bekend mee zijn. Zij kunnen daardoor samenwerken met quantum-developers.

De kit beschikt ook over een quantum runtime environment, geoptimaliseerd voor het uitvoeren van hybrid quantum classical algoritmes. Ontwikkelaars hebben de keuze uit twee doel backends voor het simuleren van qubits, om een een groter aantal generieke qubits of Intel-hardware te representeren.

De eerste backend is “een high-performance open-source generieke qubit simulator, Intel Quantum Simulator (IQS)”. IQS heeft een backend die 32 qubits op een node aan kan. Op meerdere nodes kan het meer dan 40 qubits aan.

De tweede backend simuleert Intel quantum dot qubit hardware. De backend maakt compacte modelsimulatie van Intel silicon spin qubits mogelijk. De qubits van Intel gebruiken de expertise van het bedrijf in silicone transistor-fabricage, voor het bouwen van een grote quantum computer.

De Quantum SDK 1.0 is nu beschikbaar op de OneAPI Intel Dev Cloud. In de toekomst moeten nieuwe versies van de SDK verschijnen. Naast nieuwe features wil Intel werken aan het integreren van de SDK in zijn quantum-hardware.