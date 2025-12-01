AWS en Google Cloud komen samen met multicloud-netwerkdienst

AWS en Google Cloud kondigen een gezamenlijke netwerkoplossing aan waarmee organisaties sneller en eenvoudiger verbinding leggen tussen de twee cloudplatforms.

De introductie volgt op een periode waarin steeds meer bedrijven multicloudstrategieën hanteren, maar daarbij tegen complexe en tijdrovende netwerkconfiguraties aanlopen. AWS maakt duidelijk dat het gaat om een preview van de nieuwe dienst, waarbij Google Cloud de eerste partner is waarmee de koppeling operationeel is gemaakt.

Tot nu toe moesten organisaties vaak weken wachten voordat fysieke verbindingen waren ingericht. Het proces vereiste handmatige configuratie van apparatuur, netwerkadressering en routing. Met AWS Interconnect multicloud, gecombineerd met Google Clouds Cross-Cloud Interconnect, willen de twee bedrijven dit volledig automatiseren. Klanten kunnen binnen enkele minuten hoge bandbreedteverbindingen opzetten via de cloudconsole of een API, zonder tussenkomst van fysieke infrastructuur.

Rechtstreekse verbindingen tussen cloudproviders

AWS positioneert de dienst als de eerste oplossing voor rechtstreekse verbindingen tussen cloudproviders, in plaats van een verzameling losse netwerkcomponenten die klanten zelf moesten combineren. De netwerkintegratie sluit bovendien aan op bestaande AWS-diensten zoals Transit Gateway, Cloud WAN en individuele VPC’s, waardoor organisaties hun huidige architecturen niet hoeven aan te passen. De previewfase begint in vijf AWS-regio’s, al worden de specifieke locaties nog niet breed uitgedragen.

Zowel AWS als Google Cloud benadrukken dat de samenwerking stabiliteit en beveiliging moet waarborgen. De interconnectie maakt gebruik van vier gescheiden paden en versleutelde verbindingen tussen de randrouters van beide providers. Beide partijen voeren proactieve monitoring uit om verstoringen vroegtijdig op te vangen en op te lossen.

De samenwerking wordt neergezet als een opmaat naar een breder ecosysteem. De technische specificaties zijn als open API’s beschikbaar voor andere cloudproviders en partners. AWS geeft daarbij aan dat meerdere providers interesse tonen en verwacht dat onder meer Microsoft Azure later in 2026 zal aansluiten. Daarmee proberen de bedrijven de nieuwe koppeling neer te zetten als een eerste stap richting een bredere, gestandaardiseerde manier om clouds onderling te verbinden.