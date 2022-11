ASML maakt zich geen zorgen over handelsverboden met China. De Nederlandse organisatie verwacht op koers te blijven, zelfs in het geval dat er geen enkele machine meer aan Chinese klanten mag worden verkocht. Dat suggereerde CEO Peter Wennink op een recente investeerdersbijeenkomst.

ASML is een van de grootste fabrikanten van chipproductieapparatuur ter wereld. De machines van het bedrijf stellen klanten in staat om chips te fabriceren. De Verenigde Staten zet de organisatie regelmatig onder druk om de verkoop aan Chinese klanten te beperken. Volgens de Verenigde Staten is de technologische groei van China een gevaar voor de internationale veiligheid.

Vanwege de exportverboden kan ASML geen EUV-machines aan Chinese klanten te verkopen. EUV-machines zijn de modernste systemen in het aanbod. Oudere systemen mogen nog steeds worden verkocht. Hoewel de Verenigde Staten lobbyt om het exportverbod uit te breiden, ziet ASML geen aanleiding tot paniek.

De organisatie blijft functioneren, zelfs in het geval dat “China volledig wordt uitgesloten van technologische groei”. Dat vertelde CEO Peter Wennink op een recente investeerdersbijeenkomst. Volgens Wennink is de wereldwijde vraag naar lithografiemachines groot genoeg om de impact van handelsverboden met China te beperken.

ASML groeit hard

Gisteren verhoogde de organisatie zijn omzetverwachting. ASML voorspelde inkomsten van 30 miljard euro tot 40 miljard euro tegen 2025. Vijf jaar later verwacht de organisatie 44 miljard euro tot 60 miljard euro.

Na de bekendmaking van de prognose schoot de aandelenprijs omhoog. Toen de Amsterdamse beurs sloot was de koers in een dag tijd met 9,7 procent gestegen (544,20 euro). Wennink vertelde dat handelsverboden met China geen aanzienlijke invloed hebben op de voorspellingen.

ASML ontvangt meer orders dan het aankan. Op dit moment produceert de organisatie ongeveer 60 EUV-machines per jaar. ASML verwacht dat de productiecapaciteit tegen 2026 naar 90 systemen stijgt. De machines worden voor ongeveer 200 miljoen euro per stuk verkocht.