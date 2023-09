Microsoft zal instaan als zakelijke gebruikers een claim ontvangen over plagiaat door het gebruik van Copilot AI. Het bedrijf hangt hier wel enkele voorwaarden aan vast.

Microsoft lanceert de Copilot Copyright Commitment. Daarin maakt het de belofte om plagiaat-rechtszaken die voortvloeiten uit het gebruik van Copilot AI over te nemen.

Voorwaarden

Om zichzelf in te dekken, hangen er verschillende voorwaarden aan het programma vast. Zo moet het om een zakelijke gebruiker gaan van een Copilot-dienst. Het gaat dan over het gebruik van de AI-assistent in Microsoft 365 Copilot, GitHub Copilot en Bing Chat Enterprise.

Verder zullen gebruikers de inhoud-filters en andere veiligheidssystemen moeten benutten tijdens het gebruik van Copilot. Tot slot mag de prompt waar de geplagieerde content uit voortkomt, niet als doel hebben plagiaat te plegen.

Gebruik aanwakkeren

In de blog verduidelijkt Brad Smith, verantwoordelijke juridische zaken bij Microsoft, waarom dit initiatief nodig is. Een duidelijke reden is het aanmoedigen van het betalend gebruik van Copilot. Smith verwoord het als volgt: “We brengen onze commerciële klanten kosten in rekening voor onze Copilots, en als het gebruik ervan juridische problemen oplevert, moeten we dit tot ons probleem maken en niet tot het probleem van onze klanten.”

De extra duw in de rug kunnen de verschillende AI-assistenten van Microsoft mogelijks gebruiken. Een recente studie van GitLab toonde aan dat slechts een kwart van de ontwikkelaars een AI-codeerassistent gebruikt. Eerder werd ook al gevonden dat drie kwart van de bedrijven geen generatieve AI-tools toelaat op de werkvloer. Deze onderzoeken tonen dus aan dat het zakelijk gebruik van generatieve AI-tools nog niet echt de doorbraak heeft gekregen waar bedrijven zoals Microsoft waarschijnlijk op hoopten, gezien het enorme bedrag dat de techgigant al in AI-tool-ontwikkelaar OpenAI stak.

Verder vindt het bedrijf dat het verantwoordelijke omgaat met de zorgen van online creators, waardoor er veiligheidbeperkingen werden ingesteld in de Copilots. Door de klachten over te nemen, stuurt Microsoft een duidelijk signaal dat deze beperkingen voldoende effectief zijn om echt het probleem van plagiaat op te lossen.

Rechtsbijstand

Via de Copilot Copyright Commitment krijgen zakelijke gebruikers de volgende bijstand, aldus Smith: “Als een derde partij een commerciële klant aanklaagt wegens inbreuk op het auteursrecht wegens het gebruik van de Copilots van Microsoft of de output die zij genereren, zullen wij de klant verdedigen en het bedrag betalen van eventuele ongunstige vonnissen of schikkingen die voortvloeien uit de rechtszaak, zolang de klant gebruik heeft gemaakt van de veiligheidsbeperkingen en inhoudfilters.”