President Biden treedt hard op tegen cybercriminaliteit

De Amerikaanse president Joe Biden wil hard optreden tegen cybercriminelen. Naar aanleiding van de grote hack op Amerikaanse overheidssystemen. Biden is er al helemaal van op de hoogte en maakt er prioriteit van om de mensen te pakken die voor de aanval verantwoordelijk zijn.

Joe Biden doet dat niet alleen: hij wil diepere samenwerkingen aangaan met de private sector, naast uiteraard een flinke financiële injectie in de beveiliging van de infrastructuur. Hij wil ver gaan, schrijft ITPro: hij wil met Section 230 aan de slag. Zo zegt hij: “Een goede verdediging is niet genoeg; we moeten onze tegenstanders in de eerste plaats verstoren en afschrikken om belangrijke cyberaanvallen uit te voeren.”

Biden tegen cybercriminaliteit

Hij gaat verder: “We zullen dat doen door, onder andere, substantiële kosten op te leggen aan degenen die verantwoordelijk zijn voor dergelijke kwaadaardige aanvallen, in coördinatie met onze bondgenoten en partners. Onze tegenstanders moeten weten dat ik als president niet zomaar zal toekijken terwijl ons land virtueel wordt aangevallen.”

De aanval heeft kunnen plaatsvinden via Solarwinds IT-monitordienst, waaraan kwaadaardige code werd toegevoegd. Microsoft denkt dat Rusland de dader is.

“Dit is gigantisch”, zei Sue Gordon (ex-directeur van the Office of National Intelligence). Hij meent dat het de hack uit 2015 van het Office of Personnel Management overstijgt. “Dit is publiek en privaat en wereldwijd. Het is niet alleen problematisch als het gaat om de informatie, maar ook van het wegwerken ervan.”

De blinde vlek van Trump

Veel mensen vinden dat president Trump nogal een blinde vlek had waar het gaat om cybersecurity. Er was wel een security-adviseur, maar die heeft in april 2018 ontslag gekregen, waarna zijn positie niet meer is vervuld. Het klinkt alsof Biden dat heel anders gaat aanpakken. Sowieso zal hij zich waarschijnlijk veel met tech gaan bezighouden: de vraag is of de ban van Huawei stand houdt, maar natuurlijk ook hoe het verder zal lopen met de uitrol van 5G.