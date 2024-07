‘Hacker bemachtigde details AI-technologie OpenAI’

Via verkregen toegang tot het online forum voor OpenAI-medewerkers is informatie bemachtigd over het ontwerp van de AI-technologie.

Dat stellen bronnen van The New York Times. De hack heeft begin vorig jaar plaatsgevonden. Op het forum bespreken medewerkers van het bedrijf de nieuwste technologieën. The New York Times vermeldt expliciet dat de hacker geen toegang had tot de systemen waar de AI-toepassingen ondergebracht zijn en gebouwd worden.

Zorgen over nationale veiligheid

Nadat het incident was waargenomen, lichtten OpenAI-managers de werknemers in tijdens een meeting in april 2023. Ook werd de raad van bestuur op de hoogte gesteld. De managers besloten het incident verder zoveel mogelijk geheim te houden en niet publiekelijk te delen. Dit omdat er geen informatie over klanten of partners bij betrokken was. Ook zag men het incident niet als een dreiging voor de nationale veiligheid, omdat het om een hacker zou gaan die individueel handelt. De regelgevende autoriteiten zijn niet ingelicht.

Dat de hacker individueel handelt en geen banden zou hebben met buitenlandse overheden, wordt als belangrijk beschouwd in het eventuele verloop van het informatie delen met autoriteiten. Toch maken sommige OpenAI-medewerkers zich naar aanleiding van het nieuws zorgen dat een land als China de AI-technologie zou kunnen stelen. Dit zou dan mogelijk de nationale veiligheid van de Verenigde Staten in gevaar brengen. Tegelijkertijd wierp het incident de vraag op hoe serieus OpenAI security neemt.

Onder andere Reuters vroeg OpenAI om een reactie op de berichtgeving, maar heeft nog niets gehoord.

