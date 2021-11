IBM zet stap in quantum roadmap met 127 qubit Eagle-processor

IBM heeft onlangs een volgende stap gezet in zijn quantum computing roadmap met en de introductie van de Eagle quatum computing processor. De processor kan tot 127 qubits genereren. Ook presenteerde Big Blue een tweede versie van zijn quatum computer-ontwerp: IBM Quantum System Two.

De Eagle is de opvolger van de Hummingbird-processor van vorig jaar, die tot 65 qubits kon genereren. In totaal kan deze processor tot 127 qubits genereren. Het maakt Eagle de eerste quantum computing processor die een aantal van meer dan 100 qubits kan bereiken. Een ander memorabel feit is dat deze quantum computing processor de eerste is die niet meer op een klassieke supercomputer kan worden gesimuleerd.

Technologie Eagle quantum computing processor

Voor het bereiken van een capaciteit van 127 qubits, heeft Big Blue een aantal verbeteringen in de architectuur van de processor doorgevoerd. De Eagle is gebaseerd op het zogenoemde hexagonale quantum chipontwerp dat met de komst van de Falcon quantum computing processor werd geïntroduceerd. Dit ontwerp zorgt ervoor dat qubit errors zoveel mogelijk worden gereduceerd. Hierdoor kunnen de qubits makkelijker aaneen worden geregen voor het uitvoeren van berekeningen. Fouten hierin kunnen verkeerde berekeningen opleveren.

Via het hexagonale ontwerp zijn de door de processor gegenereerde qubits met enkele qubits in de buurt verbonden om gezamenlijke berekeningen mogelijk te maken. Hierdoor zijn er minder verbindingen tussen andere qubits, wat helpt fouten te voorkomen. Onder meer door minder interferentie. Tegelijkertijd kunnen de qubits in de Eagle-processor ook nog steeds data met elkaar uitwisselen.

Verder beschikt de Eagle quantum computing processor ook over multiplexing. Deze technologie zorgt ervoor dat het niet meer noodzakelijk is dat iedere qubit een eigen set elektronische componenten heeft voor het schrijven van data naar de qubit en het lezen van de berekeningen. Met multiplexing kunnen deze elektronische componenten, waarvan er dan minder nodig zijn, dit doen voor meerder qubits.

Vervolg roadmap

IBM geeft aan dat het niet bij de Eagle-processor blijft. Momenteel werkt men aan de Osprey quantum computing-processor die volgend jaar het levenslicht moet gaan zien. Deze processor kan meer dan 400 qubits genereren. In 2023 moet de Condor-processor komen met meer dan duizend qubits.

Introductie IBM Quantum System Two

Naast de Eagle quantum processor presenteerde Big Blue ook de tweede versie van quantum computer-ontwerp, de IBM Quantum System Two. Deze quantum computer moet niet alleen de Eagle-processor huisvesten, maar uiteindelijk ook de Condor-processor in 2023. Daarnaast moet dit ontwerp voor een quantum computer ervoor zorgen dat meerdere verschillende quantum computing processors naast elkaar kunnen worden gebruikt.