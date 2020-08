Nieuwe iPhones komen dit jaar later uit dan gebruikelijk

Apple maakt bekend dat de nieuwe iPhone dit jaar enkele weken later verschijnen dan de gebruikelijke september release. De reden hiervoor is het sluiten van fabrieken en kantoren begin dit jaar vanwege het coronavirus.

Chief Financial Officer Luca Maestri maakte tijdens de presentatie van de financiële cijfers over het derde kwartaal bekend dat de nieuwe iPhone-modellen een paar weken later worden uitgebracht dan normaal. De aankondiging is opmerkelijk, vooral van een bedrijf dat normaliter weigert om een tijdschema van de nieuwe jaarlijkse releases bekend te maken.

Sinds de iPhone 5 worden nieuwe versies van de iPhone altijd in september uitgebracht. Het is ook niet de eerste keer dat een iPhone vertraagd is, aangezien de iPhone X in 2017 pas in november werd gelanceerd. Apple brengt ook vaker verschillende modellen uit in de weken na de eerste aankondiging van een nieuw toestel, zoals het geval was bij de iPhone X en XR.

Vertraging

Begin juli werd bekend dat Apple één tot twee maanden achterliep met de productie van de iPhone 12. De vertraging is ontstaan doordat Chinese fabrieken begin dit jaar moesten sluiten vanwege het coronavirus. Kantoorpersoneel in China, en later in het jaar ook in de Verenigde Staten, moesten verplicht thuiswerken.

In april werd er nog gesproken over een mogelijkheid dat de iPhone 12 met 5G-ondersteuning pas in 2021 zou uitkomen. Dit blijkt dus niet het geval te zijn.

Marktwaarde

Ondanks de productievertraging heeft het coronavirus geen negatief effect gehad op de derde kwartaalcijfers van Apple. Het bedrijf behaalde een omzet van 59,7 miljard dollar (50,9 miljard euro), dit is een stijging van 11 procent op jaarbasis. Analisten hadden de omzet minstens 5 miljard lager geschat op 52,25 miljard dollar.

