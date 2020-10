Antitrustonderzoek naar Google in China

Google heeft al op meerdere plekken antitrustonderzoeken lopen, maar waarschijnlijk is China de volgende. Huawei Technologies zou aangedrongen hebbenop het onderzoek, omdat Google met Android probeert om concurrentie tegen te werken. De grootste waakhond van China heeft het verzoek nu in onderzoek en deze maand horen we of het hier ook stappen in zal ondernemen.

Dit verzoek komt niet zomaar vanuit Huawei. De Chinese telefoonmaker is hard getroffen door de ban die de Verenigde Staten heeft opgelegd. Amerikaanse bedrijven is inmiddels al een jaar verboden om met Huawei te werken, wat grote gevolgen heeft voor bijvoorbeeld het gebruiken van Google en Android op nieuwe Huawei-toestellen. Waarschijnlijk zal het onderzoek daar dan ook veel mee te maken hebben. Het zorgt er immers voor dat Google’s positie sterker wordt over de ruggen van Chinese bedrijven.

Huawei

Ook in China is Android heel populair: meer dan 80 procent van de Chinese markt wordt gedomineerd door Android. Huawei gebruikt de open source-variant, maar alleen de versie met licentie maakt het mogelijk om ook Google-apps aan te bieden. In China wordt minder met Google gewerkt, maar buiten China was Huawei juist enorm aan populariteit aan het winnen. Iets waar concurrenten Oppo, Vivo en Xiaomi in veel mindere mate last van hebben, omdat deze vooral in Azië erg actief zijn.

Ook in Amerika is men niet te spreken over de praktijken van Google. Daar wordt inmiddels ook een antitrustonderzoek naar Google op poten gezet. Hier is echter de grote inzet niet zozeer Android en de banden met China, maar juist adverteren. Sinds Google advertentiebedrijf DoubleClick heeft gekocht voor 3,1 miljard dollar, heeft het een kleine zestig procent van de online advertentiemarkt in handen. Het kan allemaal echter nog wel even gaan duren, want de deadline van deze rechtszaak is januari 2021.