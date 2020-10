Preview – iPhone 12 is aangekondigd: dit zijn alle verschillen

Apple heeft eerder deze week de iPhone 12-lijn geïntroduceerd. Op basis van grootte zijn dit de nieuwe toestellen: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max. De naam klinkt vrijwel hetzelfde en de toestellen hebben veel overeenkomsten, maar er zijn natuurlijk verschillen.

Voordat we inzoomen op de verschillen tussen de toestellen, is het handig om te weten wat de overeenkomsten zijn. De grootst aangekondigde overeenkomst is die van 5G. Alle nieuwe iPhones bieden 5G-ondersteuning, al hangt het natuurlijk van je provider af of je daar ook daadwerkelijk gebruik van kunt maken. Daarnaast zijn alle toestellen voorzien van een nieuwe coating genaamd Ceramic Shield, waardoor het telefoonscherm beter tegen een stootje of kras kan. Bovendien worden er bij alle nieuwe iPhones geen oplaadblokje of oordopjes meer geleverd. Apple wil in 2030 volledig co2-neutraal zijn en dit is er een voorbeeld van. Opladen kan bij alle iPhone 12-toestellen draadloos of via een lightning kabel.

iPhone 12

De nieuwe iPhones zijn voorzien van de nieuwe A14 Bionic-chip, die op 5-nanometer wordt gemaakt. De CPU en GPU zouden tot wel 50 procent sneller zijn dan de beste chips van de concurrentie. Er zit een 16-core Neural Engine in die in staat is om 11 biljoen bewerkingen per seconde te doen. Er zit dus een heleboel kracht in dat kleine onderdeel van de telefoon.

Wanneer we deze vier toestellen bekijken dan is het snel duidelijk dat er een tweedeling is: iPhone 12 en iPhone 12 Mini zijn nagenoeg identiek en herkenbaar aan hun aluminium behuizing, maar ook iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max zijn bijna hetzelfde. Die laatste twee hebben een roestvrijstalen behuizing. Alle vier de telefoons hebben een OLED-scherm en MagSafe, een nieuwe magnetische manier om accessoires aan je telefoon toe te voegen. Alle telefoons zijn water- en stofdicht met een IP-rating van IP68.

De overeenkomsten tussen iPhone 12 en iPhone 12 Mini zijn groot: de telefoons zijn in principe identiek in specificaties, maar de iPhone 12 Mini heeft een 5,4 inch scherm, terwijl de iPhone 12 een 6,1 inch scherm heeft. De iPhone 12 Pro lijkt qua grootte op de iPhone 12, maar is beter op het vlak van schermkwaliteit en helderheid (800 nits versus 625 nits in de iPhone 12). De iPhone 12 Pro Max is uiteindelijk de ultieme iPhone 12: dit toestel beschikt over de iPhone 12 Pro specificaties, maar heeft een nog groter Super Retina XDR-display, het is maar liefst 6,7 inch. Dat hebben we niet eerder in een iPhone gezien.

De camera’s

Alle telefoons hebben een 12MP groothoeklens aan de achterzijde met diafragma van ƒ/2.4, plus een 12 MP camera met een zeven-elementen-lens en een diafragma van ƒ/1.6. Het verschil met de Pro en Pro Max is dat zij een telephoto-lens hebben. Die zorgt voor een optische zoom van 2x op Pro en 2,5x op Pro Max (die is namelijk wat groter: 65mm versus 55mm). Video is op de Pro en Pro Max ook beter dan op de gewone en de mini iPhone 12: iPhone 12 Pro en Pro Max kunnen video schieten in Dolby Vision 4K HDR (60fps), iets wat iPhone 12 slechts kan tot 30fps.

Apple heeft bovendien een nieuw systeem ingevoerd waarbij de sensor van de lens stabiliseert, iets wat je ook ziet in spiegelreflexcamera’s. In plaats van de hele cameralens te bewegen, wordt nu alleen de lichtere sensor bewogen om niet alleen sneller, maar ook beter te stabiliseren.

De prijzen

De kleine iPhone 12 mini is de goedkoopste. Deze kost 809 euro voor 64 GB, 859 euro voor 128 GB en 989 euro voor 265 GB.

De iPhone 12 is 909 euro voor 64 GB, 959 voor 128 GB en 1079 euro voor 256 GB.

De iPhone 12 Pro kost 1159 euro voor 128 GB, 1279 euro voor 256 GB en 1509 euro voor 512 GB.

De iPhone 12 Pro Max gooit overal 100 euro bovenop: 1259 euro voor 128 GB, 1279 euro voor 256 GB en 1609 euro voor 512 GB.

De prijzen lopen uiteen en zijn in lijn met andere jaren, toch blijven het flinke bedragen. Binnenkort komen de Black Friday aanbiedingen en is de iPhone 12 waarschijnlijk wat voordeliger te krijgen.

De kleuren en verkrijgbaarheid

iPhone 12 en iPhone 12 Mini komen in de kleuren blauw, groen, rood, wit en zwart. Pro en Pro Max komen in zilver, goud, pacific blue en grafiet. Voor alle telefoons geldt dat je ze vanaf 16 oktober kunt voorbestellen en dat ze 23 oktober verschijnen. Behalve iPhone 12 Max Pro: die kan vanaf 6 november worden voorbesteld, waarna hij uitkomt op 13 november.

