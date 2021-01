Chrome-browser in ChromeOS krijgt ondersteuning voor vingerafdrukken

Google heeft bekendgemaakt dat versie 88 van ChromeOS ondersteuning krijgt voor WebAuthn. Hiermee is het mogelijk om op een website in te loggen met biometrische gegevens als een vingerafdruk.

In een blogpost heeft Google alle nieuwe functies in ChromeOS 88 beschreven. Met ondersteuning van WebAuthn is het mogelijk om op website in te loggen met een pincode of, als je Chromebook die heeft, een vingerafdrukscanner. Meerdere diensten hebben al ondersteuning voor WebAuthn aan hun website toegevoegd, waaronder Dropbox, GitHub, Okta, Microsoft en Twitter.

Een andere nieuwe functie in ChromeOS is de mogelijkheid om het lockscherm aan te passen. Gebruikers kunnen een eigen achtergrond of diashow selecteren en informatie tonen als het weer en welke muziek er gedraaid wordt. Er zijn in dat laatste geval ook basale mediaknoppen beschikbaar.

Officiële webstandaard

Het World Wide Web Consortium heeft WebAuthn in 2019 uitgebracht als officiële standaard. Het protocol wordt inmiddels door alle grote browsers ondersteund en steeds meer websites kunnen er ook mee overweg.

Het idee van WebAuthn is dat gebruikers niet meer voor elke website een apart wachtwoord moeten aanmaken. In plaats daarvan kunnen gebruikers inloggen in accounts met biometrische gegevens als vingerafdruk- of irisscans, mobiele apparaten of FIDO-beveiligingssleutels.

Goedkope laptops voor studenten

Chromebooks zijn de laatste tijd zeer populair. De laptops worden veel gebruikt door studenten die thuis moeten werken. Ze zijn immers goedkoop, vlot, en goed te beveiligen door het IT-beheer van de scholen.

Ook Microsoft lijkt een slaatje uit het succes van ChromeOS te willen slaan. Het bedrijf is bezig aan de ontwikkeling van een sterk uitgeklede versie van Windows 10, genaamd Windows 10X. Uit eerste uitgelekte beelden lijkt dit besturingssysteem zowel qua uiterlijk als qua functionaliteit sterk op ChromeOS. Microsoft is vermoedelijk van plan om deze ook in goedkope laptops in te zetten.

Tip: Meer beelden van Windows 10X uitgelekt